(AFP) – Metro Bắc Kinh sẽ có camera nhận diện hành khách khả nghi. Báo chí Trung Quốc hôm nay 30/10/2019 cho biết thành phố Bắc Kinh sẽ bố trí các thiết bị nhận diện tại lối vào các trạm xe điện ngầm ở thủ đô Trung Quốc, với một « danh sách trắng » để các hành khách không bị nghi ngờ có thể di chuyển dễ dàng, ngược lại những ai khả nghi sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Từ năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu thực hiện chế độ « tín nhiệm xã hội », những ai bị điểm xấu có thể bị cấm đi xe lửa, máy bay hay đặt phòng khách sạn. Báo Mỹ New York Times khẳng định Bắc Kinh dùng công nghệ nhận diện để giám sát người Duy Ngô Nhĩ.

(NZHerald) – New Zealand tìm cách chận ảnh hưởng Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc Phòng New Zealand, ông Ron Mark hôm 29/10/2019 khi đánh giá về hợp tác quốc phòng năm 2019 đã nhấn mạnh ưu tiên cho Thái Bình Dương, nhằm bảo đảm an ninh khu vực và giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Báo cáo đề cập đến việc bảo vệ nghề đánh cá, hàm ý phê phán Con đường tơ lụa trên biển của Bắc Kinh, đồng thời cho biết sẽ tăng cường tùy viên quân sự cho khu vực Thái Bình Dương thay vì Trung Đông.

(AFP) – Liban: Thủ tướng Hariri từ chức, dân chúng ăn mừng. Vào hôm qua, 29/10/2019, trước sức ép của đường phố đã liên tiếp biểu tình trong 13 ngày liên tiếp, thủ tướng Liban Saad Hariri đã phải tuyên bố từ chức cùng với toàn bộ chính phủ của ông. Thông báo trên tuyền hình của ông đã được đám đông biểu tình ở nhiều nơi vỗ tay hoan nghênh, và nhiều người đã hát vang bài quốc ca Liban. Tại thủ đô Beyrouth, pháo hoa đã được bắn lên ngay lập tức, trong lúc xe ô tô chạy khắp thành phố, tất cả đều bấm còi inh ỏi để bày tỏ thái độ vui mừng chiến thắng.

(AFP) - Mỹ công nhận “Cuộc diệt chủng người Acmênia”, Ankara giận dữ. Trong một phiên họp khoáng đại, Hạ Viện Mỹ vào hôm qua, 29/10/2019 đã chính thức công nhận sự kiện “Cuộc diệt chủng người Acmênia. Đây là lần đầu tiên một nghị quyết như vậy được thông qua trong phiên họp toàn thể của một trong hai viện Quốc Hội Mỹ, với một đa số áp đảo 405 phiếu trên tổng số 435 dân biểu. Động thái của Hạ Viện Mỹ đã được chính phủ Acmênia ca ngợi nhưng đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, thủ phạm vụ “diệt chủng”, tố cáo là “vô nghĩa”. Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay, 30/10 đã triệu mời đại sứ Mỹ tại Ankara lên để phản đối.

(RFI)- Chilê: Biểu tình tiếp diễn nhằm gây sức ép lên chính phủ. Tối qua, 29/10/2019, hàng ngàn người lại xuống đường ở thủ đô Santiago, phản đối tình trạng bình đẳng và dịch vụ công cộng tồi tệ. Tân chính phủ được tổng thống giới thiệu vào hôm thứ Hai đã không làm người dân hài lòng vì không có thay đổi gì nhiều so với nội các trước. Cảnh sát đã ngăn chặn không cho biểu tình gần dinh tổng thống, sử dụng lựu đạn cay, vòi rồng và bắn đạn chì làm một quan sát viên của Viện Nhân Quyền bị thương nặng. Giám đốc của Viện, ông Sergio Micco, lên tiếng tố cáo bạo lực của cảnh sát. Theo ông, từ đầu cuộc biểu tình, cách đây hai tuần, đã có ít nhất 1.200 người bị thương, nhất là do đạn chì mà cảnh sát bắn ra.

(AFP) – Một người Achentina được cử lãnh đạo Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA. Hội Đồng Thống Đốc AIEA vào hôm qua, 29/10/2019 đã bầu ông Rafael Grossi, người Achentina, 58 tuổi, vào chiếc ghế tổng giám đốc cơ quan, thay thế ông Yukiya Amano, người Nhật, từ trần tháng 7 vừa qua. Ông Grossi được 24 phiếu trong lúc lãnh đạo tạm thời của cơ quan, ông Cornel Feruta, người Rumani chỉ được 10 phiếu. Quyết định bầu chọn này tuy nhiên còn phải được hội nghị toàn thể của 171 nước thành viên AIEA xác nhận, thế nhưng ngày họp chưa được ấn định. Nhiệm vụ hàng đầu của AIEA hiện nay là theo dõi chương trình hạt nhân Iran, vốn đa thông báo không tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận ký năm 2015 sau khi Mỹ rút đi và tổng thống Donald Trump áp đặt trừng phạt.

(AFP) – Người dân xuống đường, các đối tác bỏ rơi thủ tướng Irak. Hai đối tác chính của thủ tướng Irak rạng sáng nay 30/10/2019 đã nhất trí rút lại sự ủng hộ ông Adel Abdel Mahdi, trong bối cảnh phong trào phản kháng không ngừng tăng lên. Lãnh tụ Shia, Moqtada Sadr và thủ lãnh dân quân Hadi Al Ameri loan báo như trên, vài giờ trước khi Quốc Hội họp phiên mới để thảo luận về kiến nghị bất tín nhiệm vị thủ tướng độc lập không đảng phái. Trong khi đó quảng trường Tahrir ở Bagdah tối qua vẫn đen đặc người biểu tình chống chính phủ, bất chấp lệnh giới nghiêm.

(AFP) – Nước biển dâng, đe dọa 300 triệu người năm 2050. Từ nay đến năm 2050, các vùng duyên hải là nơi sinh sống của 300 triệu người bị đe dọa bởi hiện tượng nước biển dâng lên do biến đổi khí hậu – theo một báo cáo công bố hôm qua 29/10/2019. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là châu Á, hơn hai phần ba cư dân liên quan sống ở Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan. Hiện nay có khoảng 100 triệu người sống tại các khu vực thấp hơn mặt nước biển, hầu hết không được đê chắn sóng bảo vệ.