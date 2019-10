(AFP) - Một quân nhân Nga nổ súng giết chết 8 đồng đội tại miền đông Siberi. Báo chí Matxcơva ngày 25/10/2019, trích dẫn một nguồn tin từ quân đội Nga, cho biết hung thủ đã bị bắt giữ. Vụ nổ súng xảy ra tại một căn cứ quân sự trong vùng Tchita, gần biên giới giữa Nga với Trung Quốc và Mông Cổ. Ngoài 8 quân nhân thiệt mạng, có hai người khác bị thương. Theo điều tra sơ khởi, hung thủ là một thanh niên bị gọi đi nghĩa vụ quân sự.

(AFP) - Washington cấm hàng không Mỹ bay đến Cuba, trừ thủ đô La Habana. Hôm 25/10/2019, bộ Giao Thông Mỹ thông báo, kể từ ngày 10/12, mọi chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ đến mọi thành phố của Cuba, trừ La Habana sẽ phải ngừng lại. Trong thông cáo, bộ Giao Thông giải thích việc đưa ra quyết định trên là theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Mỹ muốn « gia tăng chính sách gây áp lực kinh tế đối với Cuba vì chính quyền La Habana tiếp tục trấn áp người dân trong nước và ủng hộ chính quyền Nicolas Maduro của Venezuela ». Sẽ có 9 sân bay quốc tế liên quan đến quyết định của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ 2 của Cuba.

(Reuters) - Gần 1.000 tỷ đô la thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ. Bộ Tài Chính Mỹ ngày 25/10/2019 thông báo, thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2019 tăng vọt thêm 26%, ngấp nghé ngưỡng 1.000 tỷ đô la. Đây là mức bội chi ngân sách cao nhất kể từ năm 2012. Giới quan sát ghi nhận : thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ cao kỷ lục trong lúc tổng thống Trump liên tục hô hào là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cho phép thu về hàng tỷ đô la cho công quỹ.

(AFP) - Microsoft giành hợp đồng 10 tỷ đô la của bộ Quốc Phòng Mỹ. Ngày 25/10/2019, bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo trao cho tập đoàn tin học Microsoft hợp đồng lưu trữ dữ liệu trên mạng đám mây điện toán (Cloud) trị giá 10 tỷ đô la. Hợp đồng có tên viết tắt JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) với thời gian thực hiện 10 năm, nhằm hiện đại hóa toàn bộ hệ thống tin học của quân đội Mỹ để trở thành hệ thống được quản lý bằng trí thông minh nhân tạo. Trước đó, cạnh tranh bản hợp đồng lớn này, chỉ có hai đối thủ Microsoft và Amazon. Người khổng lồ Google trước đó cũng tham dự cuộc đua nhưng cuối tháng 10/2018 đã rút lui.

(AFP) - Mỹ : Hỏa hoạn lớn tại California, hàng chục nghìn dân phải sơ tán. Nhiều đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực gần Los Angeles, California. Chính quyền phải sơ tán khoảng 50 nghìn người. Hôm 25/10, vùng Los Angeles có khoảng 18 triệu dân đã được chính quyền đặt trong tình trạng báo động đỏ. Hàng trăm xe cứu hỏa cùng máy bay đã được huy động để dập tắt các đám cháy đang tiếp tục lan rộng. Trong diện tích hơn 4.000 ha, nhiều khu dân cư và rừng cây đã bị thần hỏa thiêu trụi.

(AFP) - Quỹ Xanh bảo vệ môi trường huy động được gần 10 tỷ đô la. Họp báo ngày 25/10/2019, giám đốc sở Ngân Khố Pháp Odile Renaud Basso thông báo, 27 quốc gia trên thế giới đóng góp 9,8 tỷ đô la cho Quỹ Xanh trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Với số tiền này, các bên bù đắp lại được khoản thiếu hụt kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Trong cương vị chủ nhà, Pháp đóng góp 1,5 tỷ, Nhật Bản cũng hào phóng không kém. Slovakia và Slovenia lần đầu tiên tham gia Quỹ Xanh.

(AFP) - Một bức tranh mới của danh họa Matisse được trình làng. Ngày 25/10/2019, tại thành phố Cateau Cambrésis, miền bắc nước Pháp, lần đầu tiên, tác phẩm La femme accoudée của Henry Matisse (1869-1954) lần đầu tiên được cho ra mắt công chúng. Đây là bức họa được vẽ bằng than do Matisse thực hiện năm 1938. Viện bảo tàng Cateau Cambrésis cho biết bức họa này do một vài nhà sưu tập người Đức gửi tặng nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Matisse. Cũng nhân dịp này, vào đầu tháng 11, bảo tàng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ôn lại 20 năm đầu trong sự nghiệp hội họa của ông. Trong số các tác phẩm trưng bày, có khoảng 20 bức họa chưa bao giờ được công chúng biết đến.

(Reutres) - Đài Loan : 200.000 người đồng tính tuần hành nhân lễ hội Gay Pride. Theo ban tổ chức, chiều 26/10/2019 đã có gần 200.000 người tham gia cuộc tuần hành đầu tiên kể từ khi Đài Loan cho phép người đồng tính kết hôn. Đài Loan là quốc gia đầu tiên tại châu Á công nhận các cuộc hôn nhân của người đồng giới.