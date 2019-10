(AFP) - Bắc Kinh chặn trang web của nhiều cơ truyền thông được phép hoạt động tại Trung Quốc. Khoảng 23% trên tổng số 215 cơ quan truyền thông nước ngoài có đại diện thường trực ở Trung Quốc có website bị chặn ở quốc gia này do bức « Vạn lý trường thành tin học » mà Bắc Kinh lập ra để ngăn cản những nội dung bị cho là « không mong muốn ». Đây là kết quả nghiên cứu cho Câu lạc bộ các thông tín viên nước ngoài ở Trung Quốc (FCCC) được công bố ngày 22/10/2019 tại Hội nghị Internet Thế giới ở Vũ Hán. Bẩy trên 15 cơ quan truyền thông Pháp ngữ bị chặn ở Trung Quốc, trong đó có đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, cùng với Le Monde, Le Point, Le Soir, Libération, Radio Télévision Suisse và Les Dernières nouvelles d’Alsace.

(Reuters) – Trung Quốc muốn áp đặt thuế quan 2,4 tỷ đô la vào hàng hóa Mỹ. Trong một thông cáo gởi đến Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO công bố ngày 21/10/2019, Trung Quốc đòi áp đặt khoản thuế quan nói trên liên quan đến một vụ tranh chấp từ thời tổng thống Obama, vào năm 2012. Bắc Kinh đã khiếu nại lên WTO việc Mỹ áp thuế phá giá lên một số mặt hàng của Trung Quốc, nào là thép, pin mặt trời, nhôm... Phía Mỹ cho rằng do việc Trung Quốc tài trợ cho một số doanh nghiệp của họ, thuế quan của Mỹ nhằm bù đắp thua lỗ. Tuy nhiên vào năm 2014, khi xét xử sự vụ, WTO đã thiên về Trung Quốc, và yêu cầu bãi bỏ biện pháp áp thuế trong hồ sơ này. Đến tháng 7 vừa qua, tòa phúc thẩm của WTO lại lên tiếng nhắc nhở Mỹ nếu không chấp hành thì sẽ phải chịu biện pháp trả đũa của Trung Quốc.

(AFP) – Ngoại trưởng Trung Quốc lạc quan về một thỏa thuận đầu tư với Châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 21/10/2019, tại Paris, ngoại trưởng Vương Nghị cho biết ông tin tưởng là đàm phán về thỏa thuận đầu tư song phương với Châu Âu sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên, ông vẫn cố thúc đẩy cho một thỏa thuận tự do thương mại hai bên, từng được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Âu cách đây 7 năm. Ông Vương Nghị nói rõ điều mà Trung Quốc muốn thúc đẩy là một thỏa thuận tự do mậu dịch, và cảnh báo rằng đây là điều mà Châu Âu nên gấp rút làm, vì nếu chần chừ, hàng hóa Châu Âu sẽ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc còn bảo đảm là trong đàm phán thương mại với Mỹ, Bắc Kinh không làm gì thiệt hại đến quyền lợi của Châu Âu. Ông còn muốn Pháp và Châu Âu mở rộng cửa thị trường cho doanh nhân, đối tác Trung Quốc.

(AFP) – Một người Châu Âu sẽ lên Mặt Trăng trong 10 năm sắp tới ? Cơ quan không gian Mỹ NASA muốn đưa con người trở lại Mặt Trăng và sẵn sàng mở rộng cửa cho hợp tác nước ngoài, qua đó cho những người quốc gia khác cùng đi lên mặt trăng. Thông tin trên được loan báo trong cuộc họp ngày 21/10/2019, của lãnh đạo các cơ quan không gian thế giới tập hợp về Washington nhân Đại Hội Hàng Không Vũ Trụ Quốc Tế lần thứ 70. Cho đến giờ chỉ có 12 người Mỹ là đã được đi lên Mặt Trăng trong những chuyến bay Apollo (1969 – 1972). Chuyến bay đưa người trở lại Mặt Trăng sắp tới đây được dự kiến vào năm 2023, nhưng chỉ với phi hành gia Mỹ. Ông Jan Wörner, lãnh đạo cơ quan Không Gian Châu Âu ESA, tin tưởng là người Châu Âu có thể đến đấy năm 2027 hay 2028.

(AFP) – Facebook chặn chiến dịch mới của Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Trong thông báo ngày 21/10/2019, người phụ trách an ninh mạng của Facebook cho biết đã chặn 4 chiến dịch gây ảnh hưởng « do có thái độ sai lệch, chứ không phải do nội dung chia sẻ ». Những chiến dịch này do một số nhóm giả danh là người sử dụng mạng xã hội lập ra và được một số nước hỗ trợ, trong đó có Iran và Nga. Nhiều tài khoản Nga tấn công trực diện một số ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, như Joe Biden, Kamala Harris và Elizabeth Warren, hoặc ca ngợi Bernie Sanders và tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

(RFI) – Chilê : Tổng thống sẽ đối thoại với đối lập để thông qua « thỏa thuận xã hội ». Tuyên bố được tổng thống Sebastian Piñera nêu lên trong bài diễn văn tối 21/10/2019 trong khi có đến 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực. Ông cũng thừa nhận đã có những lời lẽ « cứng rắn » trong cuối tuần qua khi tuyên bố « chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh chống một kẻ thù lớn ». Để phản đối phát biểu của tổng thống, người dân Chilê lại ồ ạt xuống đường một cách ôn hòa, đồng thời kêu gọi chính phủ « có những biện pháp cụ thể chống tình trạng bất công xã hội ».

(AFP) – Mỹ tịch thu và cho bán đấu giá tàu hàng bắt được của Bắc Triều Tiên. Theo thông báo hôm 21/10/2019 của bộ Tư Pháp Mỹ, một tòa án ở New York đã ra phán quyết trao quyền sở hữu cho chính quyền Mỹ chiếc tàu vận tải của Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi tháng 5/2019 vì vi phạm lệnh trừng phạt của quốc tế. Tàu đã được rao bán đấu giá. Gia đình hai nạn nhân của chế độ Bình Nhưỡng : sinh viên Otto Warmbier bị chết 2017 sau khi được Bắc Triều Tiên trả về Mỹ và và mục sự Tin Lành Kim Dong Shik, bị Bắc Triều Tiên bắt giữ và tra tấn hồi năm 2000 đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi hưởng quyền lợi bán con tàu trên.

(AFP) – Nhà Vua Thái phế truất Hoàng quý phi vì « bất trung ». Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngày 22/10/2019 đã ra lệnh tước mọi danh hiệu của Hoàng quý phi, Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi mà ông vừa phong hồi tháng 7 vừa qua. Lý do là vì Hoàng Quý phi có tham vọng tranh ngôi hoàng hậu và như vậy phạm tội bất trung. Bà sẽ bị tước bỏ mọi danh hiệu của nhà vua ban cho. Theo công báo của Hoàng gia Thái, "Hoàng quý phi Sineenat có thái độ vô ơn và hành xử không xứng đáng với tước hiệu của mình. Bà không hài lòng với tước hiệu đã được vua ban cho và làm mọi việc để được ngang hàng với hoàng hậu".