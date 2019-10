Đạo diễn Ken Loach : Brexit là « trò nghi binh »

Ngày 23/10/2019, bộ phim mới nhất của đạo diễn Ken Loach « Sorry We Missed You » ra mắt khán giả Pháp. Là khách mời của đài truyền hình Franceinfo, đạo diễn người Anh đưa ra những nhận định nghiêm khắc về tình hình tại Anh Quốc.