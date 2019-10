(RFI) – Tây Ban Nha : Người dân Catalunya biểu tình đêm thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, cuộc xuống đường ngày hôm qua 19/10/2019 tại Barcelona diễn ra trong không khí ôn hòa sau nhiều ngày bạo động dữ dội. Việc tòa án tối cao Tây Ban Nha kết án tù nặng 9 nhà lãnh đạo đòi ly khai từ 9 đến 13 năm đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ tại vương quốc bóng đá này.

(AFP) – Chuyến bay thẳng dài nhất lịch sử từ New York hạ cánh an toàn tại Sydney. Cất cánh từ New York, chuyến đầu tiên trong ba đợt bay thử, chiếc Boeing 787-9 mang số hiệu QF7879 của hãng Qantas chở theo 49 người đã hạ cánh an toàn tại phi trường Sydney sáng ngày 20/10/2019. Với hành trình 16.000km, chuyến bay thẳng mất hết 19 giờ 16 phút. Theo ước tính của trang mạng flightradar24.com, chiếc máy bay nặng 233 tấn khi cất cánh tiêu tốn đến 101 tấn nhiên liệu.

(RFI) – Croatia : Hàng ngàn người biểu tình phản đối bạo lực tình dục. Tổng cộng có 14 cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô và 13 thành phố lớn của Croatia ngày 19/10/2019 nhằm ủng hộ thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể. Làn sóng phản đối xảy ra sau vụ bắt giữ và trả tự do cho 5 thiếu niên bị cáo buộc đã hãm hiếp thiếu nữ trên trong vòng hơn một năm.

(AFP) – Liban : Người dân rầm rộ biểu tình phản đối chính phủ. Hôm nay, 19/10/2019, ngày thứ tư liên tiếp, người dân Liban lại ồ ạt xuống đường phản đối chính phủ, tiếp tục gây áp lực với thủ tướng Saad Hariri. Đây là phong trào phản đối lớn chưa từng có từ nhiều năm qua, đang làm tê liệt đất nước, bất chấp những lời kêu gọi kềm chế của giới lãnh đạo và các hành động bạo lực của lực lượng an ninh.