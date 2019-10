Brexit : Thỏa thuận mới với LHCA chờ phán quyết của Nghị Viện Anh

Việc thuyết phục được Nghị Viện Anh sẽ không dễ dàng đối với thủ tướng Johnson : Nhiều nghị sĩ đã lên tiếng không tán đồng văn kiện mới, trong số này có đồng minh Bắc Ailen của ông Johnson là đảng DUP ở Bắc Ireland, hay đảng đối lập Công Đảng.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Jean-Claude Juncker, hôm qua, đã cảnh báo là tình hình sẽ trở nên « vô cùng phức tạp » trong trường hợp thỏa thuận bị bác bỏ.

Thông tín viên RFI tại Luân Đôn, Muriel Delcroix, lược qua nhận định của báo chí Anh về cuộc bỏ phiếu ngày mai :

« Bây giờ là ván bài tế nhị. Trên đây là tựa của báo trên mạng The i, nói đến tình huống mà ông Boris Johnson đắc thắng ở Bruxelles phải đối mặt khi trở về Luân Đôn, Một thách thức to lớn để thuyết phục được các nghị sĩ bỏ phiếu cho văn kiện, ngày mai thứ Bảy.

Các báo ủng hộ Brexit rất ý thức về khó khăn và trên các trang nhất đều đã kêu gọi trực tiếp các nghị sĩ là đừng phá hỏng thỏa thuận.

Thủ tướng đã hoàn thành trách nhiệm của ông, bây giờ đến phiên các nghị sĩ, như tờ Daily Mail yêu cầu. Just do it - Hãy làm đi, tờ Daily Express thúc giục trên trang nhất, và nêu lên kết quả một cuộc thăm dò cho thấy 65% dân chúng muốn Nghị Viện ủng hộ thỏa thuận của chính phủ.

Báo Telegraph thì chạy tựa Hoặc là chọn thỏa thuận của tôi, hoặc là không có thỏa thuận gì cả. Tờ báo mà ông Johnson thường xuyên đóng góp lời nhìn thấy là lãnh đạo Bảo Thủ sẽ ra tối hậu thư cho các nghị sĩ, nhưng ông có thể bị những người chống Brexit bắt bí, đưa ra điều kiện là sẽ bỏ phiếu thỏa thuận, nhưng phải tổ chức trưng cầu dân ý để xác nhận.

Tuy nhiên, đối với tờ báo ủng hộ châu Âu, The Guardian, ông Boris Johnson sẽ phải tự lo liệu một mình sau khi châu Âu từ chối gia hạn thêm Brexit, điều mà thủ tướng Anh rất muốn.

Trước mắt, vì thấy mình chưa tập hợp đủ số người ủng hộ, cho nên, theo tờ Times, thủ tướng Johnson sẽ cố tung ra những đòn thuyết phục trong 24 giờ sắp tới đây để thỏa thuận của ông được chấp nhận, nhất là đối với những người ủng hộ Brexit trong Công Đảng đối lập.

Châu Âu họp về ngân sách hậu Brexit

Ngoài Nghị Viện Anh, thỏa thuận còn phải được Nghị Viện Châu Âu thông qua, kế đến được 27 thành viên Liên Âu phê chuẩn.

Vào hôm nay, lãnh đạo quốc gia châu Âu họp bàn về tương lai sau Brexit, tập trung vào vấn đề ngân sách giai đoạn 2021-2027. Đây là vấn đề thường gây tranh cãi, mất nhiều tháng thương lượng.

Phần Lan, chủ tịch luân phiên châu Âu, đề nghị mức 1,03 đến 1,08% Thu nhập quốc dân – GNI - của khối, tức từ 1000 đến 1.100 tỷ euro cho 7 năm. Tuy thấp hơn đề nghị của Ủy Ban và Nghị Viện Châu Âu, đề nghị này đã làm những nước muốn giảm chi tiêu bất bình. Họ nhắc lại rằng ngân sách của châu Âu khi còn đóng góp của Anh Quốc chỉ là 1% GNI.