Hạ Viện Mỹ thông qua luật cổ vũ nhân quyền Hồng Kông, Bắc Kinh dọa trả đũa

Dự thảo ‘‘Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông’’ (Hongkong Human rights and Democracy Act) đã được Hạ Viện Mỹ thông qua ngày 15/10/2019, dự kiến nhiều biện pháp trừng phạt Trung Quốc, nếu ‘‘các quyền tự do căn bản’’ của người dân Hồng Kông bị xâm phạm. Bắc Kinh ngay lập tức kêu gọi Washington ‘‘ngừng can thiệp vào công việc nội bộ’’ của Trung Quốc.