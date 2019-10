(AP) - Indonesia: Trường học đóng cửa do khói mù đốt rừng khai hoang. Ngày 14/10/2019, do khói mù dầy đặc bao phủ phần lớn đảo Sumatra cũng như Kalimantan (Bornéo), chính quyền vùng nam Sumatra đã ra lệnh đóng cửa trường học để bảo vệ trẻ em, đồng thời đình chỉ hàng loạt chuyến bay. Theo phát ngôn viên cơ quan quản lý về thiên tai, hiện đang có tổng cộng 1.200 đám cháy rừng, cao gấp đôi so với các tuần qua. Vùng nam Sumatra phát hiện 700 đám cháy. Trực thăng phải đổ đến 66 triệu lít nước xuống vùng này trong ngày để dập lửa.

(Yonhap) - Quân Đội Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương. Theo tin từ hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày 15/10/2019, lời khẳng định được đưa ra sau nhân cuộc gặp tại Bình Nhưỡng giữa ông Kim Su Gil, giám đốc Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Bắc Triều Tiên, với đô đốc Miêu Hoa (Miao Hua), chủ nhiệm Bộ Công Tác Chính Trị Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc hôm 14/10. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Miêu Hoa tiếp nối theo chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 8 vừa qua của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong chuyến đi này, ông Kim Jong Un đã gặp các lãnh đạo quân sự Trung Quốc và các quan chức hàng đầu để thảo luận về các phương tiện hợp tác. Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang phô trương quan hệ chặt chẽ vào lúc hai bên đang kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc báo động : Một phần ba trẻ em trên thế giới bị thiếu chất hoặc béo phì. Trong bản báo cáo Tình Trạng Trẻ Em Thế Giới công bố ngày 15/10/2019, cơ quan nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho rằng một phần ba trẻ em dưới 5 tuổi đã không được ăn uống đúng cách để tăng trưởng tốt. Hậu quả là sức khỏe bị ảnh hưởng suốt đời. Đi sâu vào chi tiết, bản báo cáo ghi nhận, so với nạn béo phì thì tình trạng ăn uống thiếu chất nghiêm trọng hơn nhiều, với số lượng trẻ thiếu ăn cao hơn gấp 4 lần trẻ thừa cân. Tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều nước, chủ yếu ở khu vực châu Phi hạ Sahara và vùng Nam Á.

(RFI) - Tunisia : Luật gia Kais Saied đắc cử tổng thống với số phiếu áp đảo. Theo cơ quan phụ trách bầu cử Isie ngày 14/10/2019, vị giáo sư đại học này đã giành được 72,71% số phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ Nhật 13/10/2019. Ông đã giành được 2,77 triệu phiếu bầu, vượt xa con số vỏn vẹn 1 triệu (tương đương với 27,29%) của đối thủ là doanh nhân gây tranh cãi Nabil Karoui. Kết quả chính thức này xác nhận các kết quả thăm dò cử tri ngay sau hôm bỏ phiếu ngày Chủ Nhật. Theo Hiến Pháp Tunisia, quyền hạn của tổng thống bị giới hạn trong hai lãnh vực quốc phòng và ngoại giao, còn tất cả các vấn đề còn lại nằm trong tay chính phủ do Quốc Hội chỉ định. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội hôm 06/10, đảng Hồi Giáo Ennahdha đã về đầu, do đó vào tháng tới, tân tổng thống Tunisia sẽ phải trao cho đảng này quyền chỉ định thủ tướng và thành lập chính phủ.

(AFP) - Trung Quốc : Lạm phát đạt mức cao nhất 6 năm qua do giá thịt lợn tăng mạnh. Số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 15/10/2019 cho biết tỉ lệ lạm phát tháng 09 là 3%, cao hơn dự báo. Giá thịt lợn tăng 69,3% trong vòng một năm, và chỉ tính riêng tháng 08, giá thịt lợn đã tăng 46,7%. Hơn một triệu con lợn đã chết hoặc bị tiêu hủy kể từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát hồi tháng 08/2018. Thịt lợn khan hiếm và tăng giá cũng đẩy giá các loại thịt khác, như thịt bò, thịt cừu.

(Reuters) - Ba Lan : Đảng Pháp Luật và Công Lý mất đa số ở Thượng Viện. Kết quả chính thức được công bố ngày 15/10/2019 khẳng định đảng PiS đã thắng trong kỳ bầu cử lập pháp hôm 13/10, với 235/460 ghế ở Hạ Viện. Tính về tỉ lệ phiếu, đây được coi là thắng lợi của đảng này so với kỳ bầu cử năm 2015. Tuy nhiên, đảng PiS không đạt được đa số ghế ở Thượng Viện (48/100 ghế).

(AFP) - Pháp hoan nghênh tiến trình đàm phán tích cực về Brexit. Ngày 15/10/2019, một cố vấn của điện Elysée cho biết Luân Đôn và Bruxelles có « khả năng đạt được một thỏa thuận, được cả hai bên công nhận ». Ông Michel Barnier, nhà thương thuyết của Liên Hiệp Châu Âu, sẽ đưa ra « đánh giá rõ ràng hơn » từ giờ đến tối 15/10. Tên của chính trị gia Pháp Michel Barnier, cũng được nghị sĩ Pháp Bourlanges (đảng Modem, cánh trung), nêu lên để ứng cử vào vị trí ủy viên châu Âu, thay thế bà Sylvie Goulard, mới bị Nghị Viện Châu Âu bác đơn ứng cử.

(RFI) - Ecuador bắt giữ người biểu tình sau hơn 10 ngày khủng hoảng xã hội. Các vụ bắt giữ liên tiếp diễn ra dù phong trào biểu tình đã chấm dứt tối 13/10/2019 sau khi chính phủ của tổng thống Lenin Moreno tuyên bố không tăng giá xăng dầu. Trong số những người bị bắt và khám nhà có rất nhiều chính trị gia đối lập, ủng hộ hoặc hỗ trợ người biểu tình : như bà Paola Pabon, Virgilio Hernández thuộc phong trào Cách mạng Công dân, bà Alexandra Arce, cựu thị trưởng Durán.

(CSO) - Trung Quốc : Máy bay C919, sản phẩm của tin tặc. Tin tặc và các cơ quan tình báo Trung Quốc phối hợp đánh cắp phát minh của Boeing và Airbus để chế tạo chiếc máy bay dân dụng C919 cạnh tranh với phương Tây. Trang mạng thông tin nhạy cảm CSO tóm lược kết quả điều tra của chuyên gia chống tin tặc thuộc cơ quan CrowdStrike. C919, chiếc máy bay dân dụng hai động cơ của Trung Quốc được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 sau nhiều năm chậm trễ do gặp khó khăn trong nhiều vấn đề công nghệ. Theo các nhà điều tra Mỹ, các khó khăn của C919 được khắc phục nhờ vào thông tin và dữ liệu của Boeing và Airbus.