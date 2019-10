(Reuters) – Một đài truyền hình Mỹ sử dụng bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Một bản tin của kênh thể thao hàng đầu tại Mỹ ESPN, sáng 9/10/2019, khi nói về hoạt động của liên đoàn bóng rổ Mỹ NBA tại Trung Quốc, đã sử dụng hình ảnh minh họa là môt bản đồ có vẽ rõ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Phiên bản được ESPN đăng tải là phiên bản 10 đoạn. Bản đồ này cũng gộp luôn vùng Arunachal Pradesh tranh chấp với Ấn Độ và Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc.

(CVN) – Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ có thể sắp sang thăm Việt Nam. Ngày 09/10/2019, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tiếp đồng nhiệm Mỹ Randal Schriver, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nhấn mạnh đến những tiến bộ trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Còn ông Randal Schriver cho biết bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ muốn thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

(Yonhap) – Tổng thống Hàn Quốc sẽ không dự lễ đăng quang của tân Nhật hoàng ở Tokyo. Thông tin được phủ tổng thống Hàn Quốc công bố ngày 11/10/2019 với lý do lập trường của Tokyo về nhiều vấn đề trong lịch sử giữa hai nước. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ gặp gỡ khoảng 50 quan chức nước ngoài đến dự sự kiện.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên: Kim Jong Un đến núi Kumsusan nhân 70 năm ngày thành lập Đảng Lao Động. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đến Điện Thái Dương trên núi Kumsusan, vào ngày 10/10/2019, cùng nhiều quan chức bộ chính trị, để tưởng niệm Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Báo Rodong Sinmun ca ngợi tài lãnh đạo của Kim Jong Un và kêu gọi dân chúng Bắc Triều Tiên siết chặt hàng ngũ quanh lãnh đạo. Giới quan sát xem mục tiêu là tăng cường đoàn kết nội bộ sau thất bại đàm phán Mỹ - Bắc Triều Tiên ở Thụy Điển.

(AFP) – Nhật Bản chuẩn bị đón bão lớn. Bão Hagibis sẽ tràn vào miền trung và đông, trong đó có Tokyo, vào ngày 12/10/2019, với sức gió có thể lên đến 216 km/giờ. Hai hãng hàng không lớn Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã hủy hàng trăm chuyến bay dự kiến trong ngày 12/10. Hai trận bóng bầu dục, trong khuôn khổ Giải Vô địch Thế giới đang diễn ra ở Nhật Bản, cũng bị hoãn. Mọi biện pháp phòng chống bão đã được ban hành để bảo đảm an toàn.

(AFP) – Trung Quốc : Cầu vượt bị sập, đè chết 3 người. Một cây cầu vượt tại thành phố Vô Tích (Wuxi) tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải khoảng 100 cây số, đã bất ngờ bị sập tối 10/10/2019, đè bẹp nhiều xe đang đi bên dưới, làm 3 người chết và một số người bị thương. Theo điều tra sơ khởi, một chiếc xe quá tải đã qua cầu trái phép, khiến cầu sập.

(Reuters) – Anh Quốc: Tấn công bằng dao ở Manchester, ba người bị thương. Vụ tấn công xảy ra chiều ngày 11/10/2019 trong một trung tâm thương mại ở thành phố Manchester (miền tây). Toàn bộ khu vực bị phong tỏa, một nghi phạm bị bắt. Cảnh sát chống khủng bố tham gia điều tra tìm hiểu động cơ gây án của nghi phạm.

(AFP) – Nghi phạm vụ tấn công tại Halle, Đức, thú nhận động cơ « bài Do Thái ». Theo thông báo ngày 11/10/2019 của Viện Kiểm sát Karlsruhe, Stephan Balliet, 27 tuổi, thú nhận động cơ là bài Do Thái và cực hữu. Mục tiêu tấn công của nghi phạm là nhà thờ Do Thái Halle, nơi có 51 tín đồ đang cầu nguyện. Vì không vào được bên trong, Stephan Balliet đã bắn bừa khiến một phụ nữ và một người trong một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng hôm 09/10.

(AFP) – Pháp : Lyon tổ chức Liên hoan Phim Festival Lumière từ ngày 12 đến ngày 20/10/2019. Bộ phim La Belle Epoque (tạm dịch : Thời kì tươi đẹp) của đạo diễn người Pháp Daniel Auteil sẽ được chiếu tại lễ khai mạc Festival Lumière lần thứ 11. Liên hoan sẽ khép lại với bộ phim Apocalypse Now (1979) của đạo diễn Mỹ Francis Ford Coppola, người sẽ được nhận giải công hiến đặc biệt Prix Lumière. Festival Lumière được tổ chức lần đầu vào năm 2009, theo sáng kiến của Viện Lumière ở Lyon, nơi máy chiếu phim được phát minh vào năm 1895.

(RFI) – Ủy viên người Pháp được đề cử vào Ủy Ban Châu Âu không được Nghị Viện Châu Âu chấp thuận. Hôm qua, 10/10/2019, bà Sylvie Goulard, người được đề cử làm ủy viên đặc trách thị trường nội địa Châu Âu, chỉ được 29 phiếu thuận, 82 phiếu chống. Bà Goulard bị ‘rớt’ vì những vụ tai tiếng tài chính và việc làm giả mạo khi là nghị sĩ Châu Âu. Tổng thống Pháp cho hôm qua cho biết sẽ yêu cầu chủ tịch mới của Ủy Ban Châu Âu giải thích vì sao lại chọn Sylvie Goulard và đảm bảo mọi chuyện sẽ êm thắm.