(AFP) – Pháp thông báo tăng 15 % khoản đóng góp cho quỹ chống HIV, chống bệnh lao và sốt rét. Kết thúc hội nghị tại thành phố Lyon, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris tăng khoản đóng góp cho quỹ này, đồng thời báo động rằng mục tiêu huy động 14 tỷ đô la để đương đầu với ba căn bệnh hiểm nghèo nói trên còn « xa vời ». Quỹ này được thành lập năm 2002 và các bên đề ra mục tiêu bài trừ HIV, bệnh lao và sốt rét vào năm 2030.

(AFP) – Châu Âu lo ngại về hệ thống 5G. Trong một báo cáo thẩm định rủi ro công bố ngày 09/10/2019, châu Âu lo ngại về mặt an ninh đối với hệ thống 5G sẽ được triển khai trong tương lai. Báo cáo nêu "những mối đe dọa mà các Nhà nước hay các tác nhân được họ ủng hộ" đặt ra trên mặt an ninh cho các hệ thống 5G, ám chỉ Hoa Vi nhưng không nêu đích danh. Ủy Viên Châu Âu đặc trách về an ninh, Julian King, nói rõ thêm là sau báo cáo đánh giá thẩm định rủi ro này, sẽ có một tài liệu khác nêu những tên cụ thể.

(AFP) – Chính phủ Rumani vừa bị lật đổ. Quốc Hội Roumani ngày 10/10/2019 bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của nữ thủ tướng Viorica Dancila thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội. Với 238 phiếu chống, trên tổng số 465 dân biểu, bà Dancilia phải đàm phán lại với các đảng phái chính trị đối lập để thành lập một chính phủ liên minh. Vào tháng tới Rumani bầu lại tổng thống.

(Philippines Inquirer) – Philippines khai mạc cuộc tập trận 3 bên với Mỹ và Nhật. Cuộc tập trận thường niên Kamandag đã được khởi động hôm qua, 09/10/2019, tại Subic Bay. Trong vòng 10 ngày, khoảng 2000 người trong các lực lượng hỗn hợp của Philippines, Mỹ, Nhật Bản sẽ tham gia tập trận với các nội dung đổ bộ, bắn đạn thật, chiến tranh đô thị, các chiến dịch không quân, đáp trả tấn công khủng bố. Tuy nhiên Manila đã thận trọng cho rằng cuộc tập trận này không liên quan gì đến tranh chấp ở Biển Đông.

(NHK)- Nhật Bản gợi lên vấn đề Rohingya với tư lệnh quân đội Miến Điện. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 09/10/2019 đã tiếp xúc tại Tokyo với tổng tư lệnh Quân Đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing. Ông đã kêu gọi người đứng đầu quân đội Miến Điện giải quyết vấn đề các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi Giáo Rohingya. Theo ông Abe, Nhật Bản hy vọng là những nỗ lực của quân đội Miến Điện sẽ giúp cải thiện tình hình.

(AP) – Trung Quốc "không ngớt" đe dọa Đài Loan. Trong bài diễn văn nhân lễ Quốc Khánh mồng 10 tháng 10, tổng thống Thái Anh Văn lên án Bắc Kinh liên tục đe dọa thôn tính Đài Loan và phương hại đến "hòa bình" và "ổn định" trong khu vực. Vẫn theo bà Thái, Trung Quốc không ngừng đem mô hình "một quốc gia hai chế độ" theo kiểu Hồng Kông ra chiêu dụ Đài Loan, nhưng đấy là một "thất bại". Bà Thái Anh Văn kết luận "Bác bỏ mô hình đó phải là đồng thuận của toàn thể 23 triệu dân Đài Loan".

(AFP) – Bão Hagibis tại Nhật Bản làm đảo lộn lịch thi đấu giải bóng dầu dục thế giới. Ngày 10/10/2019 ban tổ chức Cúp Rugby thế giới tại Nhật Bản thông báo hủy 2 trận đấu giữa Anh và Pháp và giữa New Zeland với Ý, dự trù diễn ra vào Thứ Bảy 12/10/2019 tại Tokyo vì bão Hagibis. Các cổ động viên rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên từ khi giải World Rugby ra đời, ban tổ chức phải hủy các trận đấu. Sự cố này làm dấy lên nhiều nghi vấn 10 tháng trước ngày diễn ra Thế Vận Hội Tokyo 2020. Hãng hàng không Japan Airlines thông báo hủy nhiều chuyến bay vào Thứ Bảy này, đỉnh điểm khi cơn bão Hagibis ập vào Tokyo.

(Reuters) – Tunisia : Đảng Hồi Giáo Ennahda về đầu trong cuộc bầu Quốc Hội. Theo kết quả tạm thời do Ủy Ban Bầu Cử công bố hôm qua, 09/10/2019, đảng Hồi Giáo được đánh giá ôn hòa này, đã về đầu trong cuộc bầu cử tổ chức hôm 06/10, giành 17,5% số phiếu và được như thế 52 ghế trên tổng số 217. Đảng theo sau “Coeur de la Tunisie” của doanh nhân Nabil Karoui, được 15,6% phiếu, tức 38 ghế. Cũng hôm qua, ông Nabil Karoui, ứng viên tổng thống có triển vọng đã được trả tự do. Ông bị bắt giữ ngày 23/08, với tội danh lậu thuế và rửa tiền. Ông sẽ có 2 ngày để vận động tranh cử ở vòng hai.

(AFP) – Iran trả tự do cho một nữ phóng viên Nga. Nhà báo Nga Ioulia Iouzik bị bắt tuần qua ở Iran đã được trả tự do và đã về đến Matxcơva vào sáng nay 10/10/2019. Nữ phóng viên 38 tuổi này bị câu lưu ở Iran vào đầu tháng 10 này với lý do là bà làm việc cho cơ quan an ninh Israel. Matxcơva đã can thiệp, ngày 04/10, triệu mời đại sứ Iran đến để giải thích.