Đức: Hai người chết trong một vụ tấn công bài Do Thái

Halle, một thành phố miền đông Đức, không xa Leipzig, là nơi vừa xẩy ra một vụ tấn công kỳ thị chủng tộc mà nạn nhân là hai người vô can. Nghi phạm là một thanh niên 27 tuổi, ủng hộ luận điểm tân phát-xít.

Hung thủ mang súng không xông vào được một nhà thờ Do Thái Giáo quay sang bắn vào một người đi đường và một khách hàng trong quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ kế cận. Công luận Đức bị chấn động trước nguy cơ khủng bố cực hữu gia tăng.

Từ nơi xảy ra án mạng, thông tín viên Pascal Thibaut tường thuật:

Chiều thứ tư 09/10/2019, Halle giống như một thành phố ma, trừ tiếng còi hụ của xe cảnh sát khắp các nẻo đường cho dù lệnh báo động đã chấm dứt từ lâu, sau khi biết chắc hung thủ hành động một mình.

Tại quảng trường chính, trong đêm, nhiều thanh thiếu niên đến thắp nến tưởng niệm hai nạn nhân của một kẻ giết người vì những động cơ kỳ thị chủng tộc và bài Do Thái, theo như đoạn băng video mà chính hung thủ đưa lên mạng xã hội.

Khu phố cạnh nhà thờ Do Thái, nơi mà một phụ nữ bị bắn chết, vẫn còn bị cảnh sát cô lập chặt chẽ, chỉ có dân tại chỗ mới được phép về nhà sau ngày làm việc. Một thanh niên cho biết cảm nghĩ : « Thật là một điều kinh khiếp. Ở nơi khác thì còn đỡ, chứ xảy ra ngay bên cạnh nhà tôi thì không ai có thể ngờ. Tôi biết tin này khi ở sở làm. Bạn bè ai cũng hỏi thăm xem tôi có được bình an ».

Trong đoạn băng video, hung thủ là một thanh niên đầu cạo trọc, nét mặt rất trẻ, phát ngôn toàn những lời bài Do Thái. Anh ta còn khẳng định, bằng tiếng Anh, là không hề có chuyện Đức Quốc Xã thảm sát người Do Thái. Người Do Thái, theo hung thủ, mới là cội nguồn của mọi vấn đề.

Một công dân Israel, đến Halle vì công việc, tỏ ý muốn lưu lại để giúp cộng đồng Do Thái, do đã có kinh nghiệm đối với những hành động cực đoan như thế ở Israel.

Đây là vụ tấn công kỳ thị thứ hai, bốn tháng sau vụ một thành viên tân phát-xít ám sát ông Walter Lubcke, một chính trị gia của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo có lập trường ủng hộ di dân nhập cư.

Vụ thứ hai này khẳng định mối lo của giới chuyên gia : nguy cơ khủng bố cực hữu ngày càng gia tăng tại Đức