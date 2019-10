Hoa Kỳ: Đảng Dân Chủ gia tăng áp lực lên Donald Trump

Theo tường thuật của thông tín viên Anne Corpet, quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện nhiều tin nhắn SMS trao đổi giữa những người thân cận của tổng thống Trump với các quan chức cao cấp Ukraina.

Những tin nhắn đáng ngờ

Hạ Viện Mỹ hôm thứ Sáu 04/10/2019 đã thẩm vấn kín ông Michael Atkinson, thanh tra cơ quan tình báo. Chính ông là người đầu tiên báo cáo với Quốc Hội về thư báo động của một nhân viên tình báo liên quan đến cuộc trao đổi điện thoại giữa Donald Trump với đồng nhiệm Ukraina.

Trước đó một hôm, cuộc điều trần của ông Kurt Volker, cựu đặc sứ Mỹ tại Ukraina tại Hạ Viện cho phép phát hiện nhiều bằng chứng mới chống lại chính quyền Trump như các tin nhắn trao đổi giữa các nhà ngoại giao Mỹ với chính quyền Kiev. Những tin nhắn này cho thấy rõ chính quyền Donald Trump đã gây áp lực với Ukraina.

Những tin nhắn đặc biệt đáng lo ngại. Chẳng hạn như tin nhắn đầu tiên của ông Kurt Volker gởi đến một cố vấn của tổng thống Ukraina ngay sau cuộc trao đổi điện thoại đáng ngờ giữa hai nguyên thủ có đoạn ghi : "Đương nhiên Nhà Trắng đồng ý. Nếu tổng thống Zelensky thuyết phục ông Trump rằng ông ấy sẽ tiến hành điều tra, chúng ta sẽ tìm một ngày nào đó cho cuộc gặp tại Washington ».

Trong một tin nhắn khác ngày 01/09, Bill Taylor, phụ trách hồ sơ Ukraina hỏi : « Liệu chúng ta có nên nói là hỗ trợ quân sự cho Ukraina và cuộc gặp ở Nhà Trắng là điều kiện để mở điều tra hay không ? » Một tuần sau đó, trong một tin nhắn khác gởi đến đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu, ông lo lắng : « Tôi nghĩ là thật là điên rồ khi đặt điều kiện hỗ trợ quân sự để đổi lấy một sự giúp đỡ cho chiến dịch tranh cử ».

Những tin nhắn trao đổi giữa các nhà ngoại giao Mỹ cũng cho thấy rõ có sự can dự của ông Rudolf Giuliani, luật sư riêng của tổng thống Mỹ trong việc gây áp lực với Ukraina. Theo New York Times, hai nhân vật thân cận do tổng thống Mỹ gởi đến Ukraina còn soạn thảo một tuyên bố cho tổng thống Zelensky sau cuộc trao đổi điện đàm giữa hai nguyên thủ. Theo đó, văn bản này sẽ thúc giục Ukraina tiếp tục các cuộc điều tra được yêu cầu về các đối thủ chính trị của ông Donald Trump.

Donald Trump không nao núng

Trước những tiết lộ này, tổng thống Mỹ dường như tỏ ra không nao núng và khẳng định đã nhờ cậy đến các thế lực nước ngoài. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet giải thích thêm :

« Donald Trump khẳng định ông làm như thế là để chống tham nhũng chứ không nhằm làm hại đối thủ chính trị Joe Biden. Ông nói: “Tôi không quan tâm đến chính trị, tôi chẳng màng đến chiến dịch của Biden. Nhưng tôi có bổn phận, nghĩa vụ chống tham nhũng”.

Tổng thống Mỹ ngay từ đầu tiến trình luận tội đã khẳng khái cho rằng các cuộc trao đổi của ông với đồng nhiệm Ukraina chẳng có gì đáng chê trách. Nguyên thủ Mỹ biết rằng ông có thể trông cậy vào đảng Cộng Hòa, chiếm đa số ở Thượng Viện để ngăn cản thủ tục phế truất nếu cần thiết.

Hơn nữa, ông còn kêu gọi các đồng minh thống nhất thành một khối nếu việc luận tội ông phải đưa đến Thượng Viện. Hiện tại, ông Donald Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng Hòa dù là khá kín đáo.

Uy tín của tổng thống Mỹ vẫn nguyên vẹn trong lòng các cử tri ủng hộ ông. Chỉ có một nghị sĩ đảng Cộng Hòa duy nhất là lên tiếng tố cáo mạnh mẽ các hành động của tổng thống Mỹ: Mitt Romney, nhưng đó chỉ là một người hay gièm pha Donald Trump. »