(AFP) - Dự án Liên Hiệp Châu Âu - Nhật Bản cạnh tranh “Con đường tơ lụa mới” của Trung Quốc. Ngày 27/09/2019, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản đã ký một hiệp định để phối hợp các hệ thống giao thông mới, cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghệ số mới, nhằm đáp lại dự án “Những con đường tơ lụa mới” của Trung Quốc. Hiệp định được thủ tướng Shinzo Abe và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker ký kết lại Bruxelles.

(Reuters) - Mỹ nghiên cứu khả năng "loại" các tập đoàn Trung Quốc khỏi thị trường tài chính New York. Nhiều nguồn tin thông thạo tiết lộ tin này hôm 27/09/2019. Chưa biết rõ bao nhiêu công ty của Trung Quốc nằm trong danh sách này. Nếu tin trên được kiểm chứng thì đây là một mặt trận mới trong xung đột thương mại Mỹ-Trung.

(AFP) - Đài Loan bị cô lập thêm về ngoại giao. Theo báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 28/09/2019, Bắc Kinh vừa thiết lập bang gia với quần đảo Kiribati, một quốc gia tí hon ở vùng Thái Bình Dương, đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan cách nay một tuần. Tân Hoa Xã cho biết ủy viên quốc vụ Vương Nghị và tổng thống Kiribati đã ký tuyên bố chung thiết lập bang giao hôm 27/09, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Nổ tàu dầu tại cảng Ulsan - Hàn Quốc, 12 người bị thương. Cho tới chiều 28/09/2019, lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát tại một chiếc tàu dầu ở cảng Ulsan, miền đông nam Hàn Quốc. Ngọn lửa lớn đến nỗi đám cháy đã lan sang một chiếc tàu dầu thứ nhì. Có tổng cộng 46 nhân viên làm việc trên hai chiếc tàu bị nạn. Trong số 12 người bị thương, có 9 công dân Hàn Quốc.

(AFP) - Khoảng 30 nguyên thủ quốc tế và thủ tướng chính phủ sẽ đến Paris dự tang lễ cố tổng thống Pháp Jacques Chirac. Điện Elysée ngày 28/09/2019 thông báo trong số cách lãnh đạo nước ngoài đến tiễn đưa ông Chirac vào thứ Hai 30/09/2019 tại nhà thờ Saint-Sulpice, có tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Liban, thủ tướng Hungari hay tổng thống Ý Sergio Mattarella.

(AFP) - Bảo tàng nghệ thuật nguyên thủ Quai Branly- Jacques Chirac mở cửa miễn phí cho công chúng. Để tưởng niệm cựu tổng thống Chirac vừa qua đời, bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy mang tên ông quyết định mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 27/09 đến 11/10/2019. Bảo tàng này là công trình văn hóa tiêu biểu nhất dưới thời tổng thống Jacques Chirac. Năm 2016, bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy Quai Branly đổi tên thành Bảo Tàng Branly- Jacques Chirac.

(AFP) - Bé gái cụt hai chân tham gia trình diễn thời trang tại Paris. Daisy-May Demetre, một bé gái 9 tuổi cụt hai chân, từ thành phố Birmingham, Anh Quốc, hôm 27/09/2019, đã tham gia trình diễn thời trang tại tháp Eiffel, Paris. Daisy-May đã bị cắt hai chân khi chỉ mới 18 tháng tuổi do bị một dị tật bẩm sinh hiếm thấy, và từ đó đến nay vẫn mang hai chân giả. Trước Paris, Daisy-May đã từng trình diễn thời trang ở New York và Luân Đôn tuần trước, cũng cho thương hiệu quần áo trẻ em Lulu et Gigi.

(AFP) - “Spiderman” Pháp bị bắt ở Frankfurt. Ngày 28/09/2019, cảnh sát Frankfurt, Đức, đã bắt giữ Alain Robert, mệnh danh “Spiderman” (Người nhện), sau khi ông đã leo một tòa nhà cao tầng ở thành phố này mà không có thiết bị an toàn và cũng không xin phép. Đây là tòa nhà của ngân hàng Dekabank, cao 154 mét và có 42 tầng. Alain Robert đã leo lên đến nóc tòa nhà này trong nửa tiếng đồng hồ và đã bị bắt khi trở xuống. Năm nay 57 tuổi, “Spiderman” Pháp đã từng leo rất nhiều tòa nhà cao tầng, trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới (828 m) ở Dubai, thường là không xin phép, leo một mình và không có thiết bị an toàn nào.