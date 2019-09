(Reuters) - ADB : Tăng trưởng Châu Á chậm lại năm nay và 2020. Theo báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB, công bố ngày 25/09/2019, tăng trưởng các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (45 nước) sẽ chậm lại trong năm 2019 chỉ đạt 5,4%, và tăng lên đôi chút năm 2020 (5,5%). Riêng với Trung Quốc, tăng trưởng cũng giảm, còn 6,2% năm nay và 6% cho năm tới. Nguyên nhân, theo ADB, trước hết đến từ các tranh chấp thương mại Mỹ-Trung Quốc rồi đến Nhật Bản-Hàn Quốc.

(AFP) - Seoul đề nghị lập « vùng hoà bình » ở vĩ tuyến 38. Đề nghị này do tổng thống Moon Jea In đưa ra trong thông điệp tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24/09/2019. Theo ông Moon, dự án cho phép xóa vĩnh viễn biên giới cuối cùng còn sót lại của thời chiến tranh lạnh. Mặt khác, một vùng hòa bình được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như một định chế sẽ làm cho Bắc Triều Tiên yên tâm về an ninh và cùng lúc giúp Hàn Quốc duy trì hòa bình bền vững.

(AFP) - Đài Loan : Chủ tịch một hiệp hội thân Bắc Kinh bị giam tại Trung Quốc. Thái Kim Thụ, đứng đầu hiệp hội Quan Hệ Nam Đài-Hoa lục mất tích từ tháng 7/2018 khi ông đến Hạ Môn thúc đẩy qua hệ hữu nghị hai bờ eo biển. Hãng thông tấn Đài Loan China News Servics, trong bản tin 25/09/2019 cho biết nhân vật này bị Hoa lục tình nghi làm gián điệp và đang bị điều tra.

(Reuters) – Tư pháp Algerie phạt 15 năm tù với em trai của cựu tổng thống độc tài Bouteflika. Hôm qua, 24/09/2019, bốn nhân vật trụ cột của chế độ Bouteflika, đã bị một tòa án quân sự phía nam thủ đô Alger kết án, trong đó có ông Saïd Bouteflika, 61 tuổi, em trai của nhà cựu độc tài. Ông Saïd Bouteflika được coi là người có nhiều ảnh hưởng trong hậu trường đối với tổng thống. Cùng bị kết án có hai cựu lãnh đạo tình báo và lãnh đạo một đảng chính trị thân cận với chính quyền Bouteflika.

(AFP) – Philippines : Số lượng các nhà tranh đấu vì môi trường bị giết hại gia tăng dưới thời tổng thống Duterte. Tổ chức phi chính phủ Gobal Witness hôm 24/09, cáo buộc tổng thống Philippines, với những lời lẽ kích động, đã góp phần vào việc thổi bùng lên không khí thù hận nhắm vào các nhà tranh đấu bảo vệ rừng và đất đai của người dân. Với 30 nhà bảo vệ môi trường bị giết hại năm 2018, Philippines đang trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với người hoạt động môi trường.