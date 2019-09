Mỹ đưa thêm quân đến Vùng Vịnh theo đề nghị của Ả Rập Xê Út

Theo AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper thông báo với giới truyền thông : « Theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, tổng thống đã phê chuẩn việc triển khai quân, về nguyên tắc đây các lực lượng có nhiệm vụ phòng ngự là chính. Lực lượng tăng viện chủ yếu là không quân và phòng không chống hỏa tiễn ». Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh đây là « biện pháp đầu tiên » để đáp lại loạt tấn công ngày 14/09, của máy bay không người lái, và không loại trừ sẽ có thêm các đợt gửi quân mới trong tương lai. Về quy mô của đợt điều động này, tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford, cho biết số lượng binh sĩ không lên đến con số hàng nghìn người.

Cho đến nay, tổng thống Mỹ ngày càng ít thiên về giải pháp can thiệp quân sự chống Iran, bất chấp tình hình căng thẳng tại Vùng Vịnh và áp lực từ « các thế lực diều hâu » trong nội bộ. Washington tiếp tục coi trừng phạt kinh tế là biện pháp chủ yếu để buộc Teheran thay đổi thái độ. Về các trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran, theo bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin, hai đích ngắm chính là Ngân Hàng Trung Ương Iran và Quỹ Phát Triển Quốc Gia của Iran. Ông Mnuchin nhấn mạnh là các kênh chuyển tiền cho « Vệ binh cách mạng » - lực lượng tinh nhuệ của chính quyền Iran, bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố - sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.

Quân Houthi bất ngờ tuyên bố ngừng tấn công Ả Rập Xê Út

Theo AFP, vào lúc áp lực dâng cao nhắm vào Iran, bị coi là chủ mưu của các vụ tấn công, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thông báo sẵn sàng ngưng tấn công Ả Rập Xê Út. Tối hôm qua, nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày quân nổi dậy chiếm thủ đô Sanaa, thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy - ông Mehdi Machat, chủ tịch Hội đồng chính trị của người Houthi - tuyên bố sẵn sàng ngừng « mọi cuộc tấn công » nhắm vào Ả Rập Xê Út, với hy vọng là chính quyền Ryad sẽ đáp trả tích cực trước cử chỉ thiện chí này, tiến hành « đàm phán nghiêm túc » để vãn hồi hòa bình.

Tuyên bố của lãnh đạo quân nổi dậy gây bất ngờ, vì chủ trương này hoàn toàn ngược lại với lập trường vốn có của lực lượng này. Cách đây ít ngày, quân Houthi còn đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Lực lượng Houthi công khai nhận trách nhiệm đã tổ chức các cuộc tấn công ngày 14/09, nhắm vào các cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, khiến sản lượng dầu của nhà xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới sụt giảm 50%.

Xung đột tại Yemen kéo dài từ năm 2015 đến nay, khiến hàng chục nghìn người chết, đa số là thường dân, đưa quốc gia nghèo nhất trên bán đảo Ả Rập vào « tình trạng thảm họa nhân đạo », theo Liên Hiệp Quốc. Liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu can thiệp can thiệp vào Yemen, sau khi quân nổi dậy tấn công chính quyền của tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi, buộc tổng thống Yemen phải chạy sang Ả Rập Xê Út tị nạn. Iran là đồng minh của quân nổi dậy Houthi.