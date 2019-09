Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba

Hôm qua, 19/09/2019, Washington thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba tại Liên Hiệp Quốc, vì cáo buộc « có các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Hoa Kỳ ». Chính quyền La Habana ngay lập tức lên án các cáo buộc « vô lý ».

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Morgan Ortatus, được AFP trích dẫn, hai nhà ngoại giao Cuba đã « lợi dụng » quy chế cho phép họ cư trú tại Hoa Kỳ, để tiến hành « các hoạt động gây bất ổn định ». Về phần mình, chính quyền Cuba cáo buộc Washington khiến căng thẳng ngoại giao gia tăng, với mục tiêu « khiến sứ quán hai bên phải đóng cửa, tăng cường cấm vận Cuba ». Liên Hiệp Quốc ghi nhận thông báo của phía Mỹ.

Đại diện bộ Ngoại Giao Mỹ cũng thông báo, kể từ giờ, toàn bộ các thành viên của phái bộ thường trực của Cuba, tại Liên Hiệp Quốc, « chỉ được đi lại chủ yếu trong khu vực đảo Manhattan ».

Truy tìm nguyên nhân khiến nhân viên ngoại giao Mỹ mắc bệnh bí hiểm

Từ khi lên nắm quyền, chính quyền Donald Trump đảo ngược chính sách xích gần với Cuba của người tiền nhiệm Barack Obama. Từ năm 2017, Washington đã trục xuất tổng cộng 15 nhà ngoại giao Cuba, để trả đũa « các vụ tấn công » bí hiểm « bằng âm thanh », nhắm vào các nhân viên sứ quán Mỹ ở La Habana.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters, hôm qua 19/09, đưa tin, một nghiên cứu do chính quyền Canada đặt hàng, kết luận: việc khoảng 40 nhà ngoại giao Mỹ và Canada mắc phải các bệnh liên quan đến thần kinh, trong thời gian làm việc tại Cuba những năm 2016-2018, không phải là do « sóng âm » bí hiểm, mà là do ngộ độc thuốc phun diệt muỗi, trong thời gian vùng Vịnh Caribe bị dịch Zika.