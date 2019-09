(AFP) - Nga bác bỏ hiểm họa đến từ vụ nổ phòng thí nghiệm có vi rút bệnh đậu mùa. Cơ quan giám sát vệ sinh y tế Nga Rospotrebnadzor đã lên tiếng trấn an vào hôm qua, 17/09/2019, sau vụ nổ xảy ra hôm thứ Hai, 16/09 tại « Vektor », một trung tâm nghiên cứu của Nga về vi rút và công nghệ học sinh học nằm ở vùng Novossibirsk, Siberi. Trung tâm này lưu trữ nhiều loại vi rút, trong đó có cả vi rút Ebola và là nơi thứ nhì thế giới có vi rút bệnh đậu mùa. Tai nạn xẩy ra do một ống gaz phát nổ và gây hỏa hoạn, khiến một nhân viên bị thiệt mạng, nhưng không có chất nguy hiểm nào trong các phòng ốc bị cháy.

(AFP) - Hoa Kỳ : Bang New York cấm thuốc lá điện tử dùng hương liệu. Vào hôm qua, 17/09/2019, tiểu bang New York trở thành bang thứ nhì ở Hoa Kỳ, sau Michigan, cấm bán loại thuốc lá điện tử dùng nước pha hương liệu với lý do là loại thuốc này khiến các thanh niện dễ bị "nghiện" chất nicotine.

(AFP) - Cuba : Báo giới yêu cầu chấm dứt đàn áp. Hơn 50 nhà báo, blogger, các nhà đấu tranh cho tự do báo chí, đã ký một lá thư ngỏ tố cáo các hành vi như bắt giam tùy tiện, khám xét nhà, tịch thu thiết bị, cho cảnh sát chặn ngay trước cửa nhà, cấm xuất cảnh…Các tác giả yêu cầu chính quyền chấm dứt "đàn áp" và "sách nhiễu" những người thực hiện "quyền tự do báo chí và ngôn luận" ở Cuba. Phóng Viên Không Biên Giới RSF đã xếp Cuba vào hạng 169/180 trong bản xếp hạng tự do báo chí năm 2019.

(AFP) - Philippines bắt thêm hàng trăm nghi can Trung Quốc. Theo thông báo của cơ quan nhập cư Philippines, tối 17/09/2019, 324 người Trung Quốc tại 8 khách sạn ở thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan đã bị bắt giữ, do không có giấy tờ, bị bắt quả tang khi có những hành vi bất hợp pháp trên internet và sắp bị trục xuất. Làn sóng khách du lịch và công nhân Trung Quốc đã ào đến Philippines sau khi tổng thống Rodrigo Duterte xích gần lại với Bắc Kinh, nhưng chính quyền Manila nghi ngờ nhiều người Trung Quốc làm việc cá cược bất hợp pháp trên mạng.

(AFP) - Do dịch hạch heo, Trung Quốc xả kho thịt đông lạnh. Để tránh nạn thiếu hàng trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Trung Quốc tung ra thị trường hơn 10.000 tấn thịt heo đông lạnh nhập từ Pháp, Đức, Mỹ, Đan Mạch trong kho dự trữ chiến lược, theo nguồn tin chính thức hôm qua 17/09/2019. Giá thịt heo, loại thịt được người Trung Quốc tiêu thụ nhiều nhất đã tăng 46,7% trong tháng Tám gây giận dữ cho người dân, do đàn heo đã giảm 15% vì nạn dịch.

(RFI) - Nga : Một nghệ sĩ trẻ bị kết án oan gây phẫn nộ. Nhiều nghệ sĩ Nga nổi tiếng hôm nay 18/09/2019 mở chiến dịch tranh đấu cho Pavel Oustinov, diễn viên kịch 23 tuổi bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì « bạo lực chống lại cảnh sát » trong cuộc biểu tình ngày 3/8 tại Matxcơva, trong khi anh không hề tham gia. Một video trên internet cho thấy anh Oustinov đang đứng đợi tàu tại một trạm métro thì bị nhiều cảnh sát ập tới áp chế, đè xuống đất và dùng dùi cui đánh đập.

(AFP) - Ecuador điều tra vụ lộ thông tin của toàn dân. Ecuador hôm 17/09/2019 mở điều tra về vụ dữ liệu cá nhân của hầu như toàn bộ dân số của nước này bị công khai trên internet. Công ty an ninh mạng vpnMentor phát hiện trên một cloud không được bảo vệ : tên tuổi, dữ liệu tài chính, các mối liên lạc…của 17,3 triệu dân Ecuador, trong đó có 6,7 triệu trẻ em. Đội ngũ can thiệp khẩn cấp đã khóa ngõ truy cập này.

(AFP) - Béo phì : Chủ nào, chó nấy. Chó của những người béo phì thường cũng rất mập, theo một nghiên cứu của trường đại học Copenhague công bố hôm nay 18/09/2019 trên báo Preventive Veterinary Medecine. Tỉ lệ chó thừa cân cao gấp đôi đối với những người chủ béo phì so với chủ bình thường. Một chú chó quá mập có tuổi thọ thấp hơn tuổi trung bình 1,3 năm vì có nguy cơ bị tiểu đường, đau tim.

(AFP) - Ngư dân Bắc Triều Tiên đâm lính Nga : Theo thông báo của cơ quan an ninh Nga FSB ( KGB cũ), ba binh sĩ tuần duyên của Nga đã bị một toán ngư dân Bắc Triều Tiên, khi bị phát hiện đánh cá lậu, đã tấn công, đâm bị thương ba người. Vụ việc xảy ra hôm thứ Ba 18/09/2019 trong lãnh hải Nga ở biển Nhật Bản. Tổng cộng 80 « công dân » Bắc Triều Tiên bị bắt, theo thông báo của cảnh sát Nga. Đại diện Bắc Triều Tiên tại Matxcơva bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao nghe cảnh báo.

(AFP) - Barack Obama tiếp Greta Thunberg tại Washington : « Cô và tôi, mình lập chung một ê-kíp ». Hôm thứ Ba 17/09/2019, cựu tổng thống Mỹ Obama đã tiếp cô thiếu nữ Thụy Điển thần tượng của phong trào bảo vệ khí hậu thế giới mới 16 tuổi với lời khen : một trong những « vĩ nhân » bảo vệ địa cầu. Greta Thunberg đến Mỹ bằng thuyền buồm để tham gia một phiên họp tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về khí hậu.