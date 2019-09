(RFI) – Bahamas tiếp nhận tăng viện của quốc tế sau bão Dorian. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, ngày 13/09/2019 đến thăm hỏi các nạn nhân bị ảnh hưởng bão Dorian, làm gần 50 người chết và 1.300 người mất tích. Tại đảo Abaco, nơi bị tàn phá nặng nề nhất, chính quyền địa phương có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của 250 lính Pháp, Đức và Hà Lan. Các tổ chức phi chính phủ e ngại một đợt bão mới sẽ tràn đến trong những ngày sắp tới.

(AFP) – Giáo Hoàng tông du Thái Lan và Nhật Bản tháng 11/2019. Thông cáo của Tòa Thánh ngày 13/09/2019 nêu rõ, giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Thái Lan từ ngày 20/11 – 23/11/2019. Còn tại Nhật Bản, từ ngày 23/11-26/11/2019, ngài sẽ lần lượt thăm các thành phố Tokyo, Hiroshima và Nagasaki.

(AFP) – Tổng thống Ukraina cảnh cáo phương Tây việc dỡ bỏ trừng phạt Nga. Ông Volodymyr Zelensky cho rằng « lệnh trừng phạt là vũ khí ngoại giao mạnh mẽ và hiệu quả », là « một loại thuế để gìn giữ hòa bình ». Do đó, ông kêu gọi các nước phương Tây đang giúp đỡ Ukraina hãy suy nghĩ nghìn lần trước khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước Nga. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang tìm cách xích lại gần với Nga.

(AFP) – TT. Donald Trump khẳng định Iran muốn đối thoại với Mỹ. Trước giới báo chí, chủ nhân Nhà Trắng hôm qua, 12/09/2019 tuyên bố ngắn gọn : « Tôi có thể nói với quý vị rằng Iran muốn có một cuộc gặp ». Phát biểu này của ông Donald Trump còn làm thổi phồng các lời đồn đoán khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Iran bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9 này tại New York.

(AFP) – D. Trump không tin Israel nghe lén Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ ngày 12/09/2019 khẳng định là ông không tin Israel dọ thám Mỹ. Theo ông, « mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng tôi không tin điều đó ». Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Politico đưa tin là năm 2017, Israel dường như đã lắp đặt một hệ thống nghe lén các cuộc trao đổi qua điện thoại của nguyên thủ Mỹ trong khu vực xung quanh Nhà Trắng.

(AFP)-Hoa Kỳ-2020 : Joe Biden vẫn dẫn đầu trong đảng Dân Chủ. Với điểm tín nhiệm 26,8%, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục được xem là ứng cử viên Dân Chủ có cơ may đánh bại tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua và Nhà Trắng 2020. Cuộc tranh luận hôm thứ năm 12/09 tại Houston là bước khởi hành trong chặng tranh cử sơ bộ kết thúc trong năm tháng tới đây tại Iowa. Dù đã 76 tuổi, Joe Biden tỏ ra đầy nghị lực, trầm tĩnh, không để bị khuynh đảo trước những đòn châm chích. Về xã hội, ông có quan điểm trung dung trước hai đối thủ hiện đứng nhì, ba thuộc phe đảng Dân Chủ là Bernie Sanders (78 tuổi) và Elisabeth Warren (70 tuổi).

(AFP) – Bộ Ngoại Giao Nga, qua interpol, đã liên lạc với Mỹ, để tìm một cựu quan chức dưới quyền tổng thống Putin. Hôm 09/09/2019, người này bị truyền thông Mỹ cho là điệp viên của CIA. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova hôm qua 12/09, phát biểu với báo giới như trên. Báo Nga Kommersant dẫn nhiều nguồn tin khẳng định nhân vật nói trên là Oleg Smolenkov, một quan chức được cho là đã mất tích tại Monténegro năm 2017. Chính quyền Nga tin rằng người này đã chết.

(AFP) – Chính phủ Pháp chi thêm 45 triệu euro cho chương trình giúp đỡ người vô gia cư năm 2020. Bộ trưởng bộ Nhà Ở hôm nay 13/09/2019 thông báo như trên. Chương trình “Nhà ở là trên hết” khởi động hồi năm 2018 và sẽ được duy trì đến hết nhiệm kỳ của tổng thống Macron. Năm ngoái, chương trình này đã tạo thêm chỗ ở lâu dài cho 70.000 người vô gia cư.

(AFP) – Indonesia: Cháy rừng bùng lên dữ dội, 9000 lính cứu hỏa được huy động dập lửa. Theo dữ liệu dựa trên hình ảnh vệ tinh được công bố hôm qua 12/09/2019, có 1.619 đám cháy trên đảo Sumatra của Indonesia và đảo Bornéo thuộc 3 nước Indonesia, Malaysia và Brunei, so với con số 861 trước đó một ngày. Thủ tướng Malaysia đã viết thư cho tổng thống Indonesia bày tỏ lo ngại về việc khói độc do hỏa hoạn trong những ngày qua tại Indonesia lan sang cả Malaysia.

(AFP) – Ấn Độ ngày 13/09/2019 thông báo hàng loạt biện pháp để giảm ô nhiễm không khí ở New Delhi. Với 20 triệu dân, New Delhi là một trong những thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Tỉ lệ bụi siêu mịn PM2,5 tại thành phố này là 1.000 microgram/m3 không khí, cao gấp 40 lần so với mức khuyến cáo của tổ chức Y Tế Thế Giới. Năm 2017, ô nhiễm không khí khiến 1.2 triệu người chết sớm trong cả nước.