Chủ tịch Hạ Viện Anh: Nghị Viện sẽ hành động để bảo đảm không có Brexit “no deal”

Trong khi đó, tân chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, David Sassoli, nhấn mạnh Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc sẽ không thể đạt được thỏa thuận Brexit nếu Luân Đôn không đảm bảo cơ chế backstop (tạm thời vẫn mở biên giới với Cộng Hòa Ireland và Anh Quốc vẫn nằm trong liên minh thuế quan châu Âu).

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet giải thích:

“Sẽ không có thỏa thuận mà không đạt được điều khoản backstop và đây sẽ là quyết định cuối cùng của Nghị Viện Châu Âu. Trên đây là phát biểu của chủ tịch Nghị Viện David Sassoli.

Các nhóm nghị viên chiếm đa số trong Nghị Viện Châu Âu đã cùng thảo một văn bản và họ sẽ đề nghị mọi dân biểu thông qua vào tuần tới trong phiên toàn thể tại trụ sở Strasbourg. Các đề xuất thỏa thuận mà đại diện đàm phán của thủ tướng Anh Boris Johnson trình lên Bruxelles đều có những điểm thụt lùi hơn cho phía Liên Hiệp so với thỏa thuận Brexit mà Liên Âu đã thương lượng với nội các của bà Theresa May, chẳng hạn như việc thu hẹp cơ chế backstop thành một thỏa thuận về kiểm soát an toàn vệ sinh nông phẩm. Đây là điều mà Nghị Viện Châu Âu không chấp thuận.

Vì sợ rằng chính quyền 27 nước thành viên cố gắng đạt một thỏa thuận tối thiểu với Luân Đôn, các nghị viên châu Âu cảnh báo “được ăn cả, ngã về không” và họ sẽ không để cho các bên thích làm gì thì làm để rồi chỉ đạt được thỏa thuận Brexit thụt lùi cho châu Âu. Điều này có thể sẽ khiến ông Boris Johnson phải chấm dứt tham vọng ép Liên Âu nhượng bộ. Nhà đàm phán Michel Barnier của Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh là không có lý do gì để hy vọng đạt được một thỏa thuận”.