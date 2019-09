(AFP) – Chủ tịch Hạ Viện Pháp bị điều tra. ÔngRichard Ferrand, chủ tịch Hạ Viện Pháp, một nhân vật thân cận với tổng thống Emmanuel Macron, ngay từ đầu tối qua rạng sáng nay 12/09/2019 đã bị chính thức đặt trong vòng điều tra tại Lille vì « thủ lợi bất chính ». Cơ quan Mutuelles de Bretagne do ông Ferrand lãnh đạo năm 2011 đã ký hợp đồng thuê trụ sở từ người phụ nữ chung sống với ông. Với hợp đồng trên, người phụ nữ này đã đi vay ngân hàng để mua tòa nhà và nghiễm nhiên trở thành chủ sở hữu.

(AFP) – Bắc Kinh sắp ra khỏi danh sách 200 thành phố ô nhiễm nhất. Theo một nghiên cứu công bố hôm nay 12/09/2019, thủ đô Trung Quốc có thể được ra khỏi danh sách 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, vì chất lượng không khí đã được cải thiện. Các hạt bụi phân tử PM2,5 (đường kính 2,5 micron) đã giảm 20% so với năm 2018, tuy vậy vẫn còn cao gấp bốn lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

(AFP) – Tư pháp Scotland tuyên bố việc đình chỉ hoạt động của Nghị Viện Anh là bất hợp pháp. Phán quyết ngày 11/09 là một đòn đau đối với thủ tướng Anh Boris Johnson. Đây là chiến thắng pháp lý đầu tiên của đối lập, vốn cho rằng quyết định của ông Johnson là thủ đoạn để áp đặt Brexit không thỏa thuận.

(AFP) – Canada khởi động chiến dịch bầu cử Quốc Hội. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 11/09/2019 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử. Theo các thăm dò mới nhất, cánh tự do của ông Trudeau và phe bảo thủ của ông Andrew Scheer có tỉ lệ ủng hộ sát nút. Theo thống kê, kể từ Đệ nhị Thế chiến đến nay, tất cả các thủ tướng đương nhiệm đều giành được đa số trong Quốc Hội và tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì.

(AFP) – Nhiều tài khoản Twitter của Nhà nước Cuba bị phong tỏa. Chính phủ Cuba hôm 11/09/2019 cho biết nhiều tài khoản của báo chí chính thức đã bị ngăn chặn vào lúc chủ tịch Miguel Diaz-Canel phát biểu trực tiếp trên truyền hình về tình trạng thiếu hụt xăng dầu, cho rằng Washington là thủ phạm. Ngược lại, tổ chức phi chính phủ Freedom House mới đây cáo buộc Cuba thường xuyên phong tỏa các trang web chỉ trích chính quyền.

(AFP) – Phát hiện một hành tinh có sự sống ngoài hệ mặt trời. Theo nghiên cứu mới nhất của trường University College London được công bố hôm 11/09/2019, các nhà khoa học vừa phát hiện hơi nước trong bầu khí quyển tại một hành tinh xa Trái đất hơn một triệu tỷ cây số. Hành tinh đó nằm ngoài hệ Mặt Trời. Phát hiện mới này làm dấy lên hy vọng đâu đó cũng có một hành tinh mà loài người có thể sinh sống được.