(Reuters) - Bắc Triều Tiên thông báo đã thử một "giàn phóng tên lửa hàng loạt". Truyền thông Bắc Triều Tiên vào hôm nay, 11/09/2019, thông báo là lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thử nghiệm mới của « một giàn phóng tên lửa hàng loạt cực lớn ». Quân đội Hàn Quốc hôm 10/09 cho biết Bắc Triều lại bắn thử một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các tên lửa này bay được 330 cây số trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

(AFP) - Tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, hoạt động này được tiến hành ngày 10/09/2019, trong khuôn khổ chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải. Tháng Sáu vừa qua, một tàu chiến của Canada cũng đã đi qua vùng biển này. Bắc Kinh vào hôm nay, 11/09, đã lên tiếng hỏi ‘ý đồ ‘ của Canada trong vụ việc này trong lúc mà quan hệ hai bên đã xấu đi hẳn.

(AFP) - Syria : Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích vùng an toàn của Mỹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Cavusoglu, hôm qua 10/09/2019, đã lên tiếng mỉa mai nỗ lực của Mỹ xây dựng một vùng an toàn ở miền bắc Syria, cho đấy chỉ là để ‘tô điểm’ mà thôi. Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có thỏa thuận xây dựng một vùng an toàn, và lần đầu tiên tuần tra hỗn họp vào 08/09. Mục tiêu đối với Ankara là ngăn không cho lực lượng Kurdistan YPG đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

(AFP) - Nhật cải tổ nội các. Tokyo hôm nay, 09/09/2019, thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo một số bộ quan trọng. Ngoại trưởng Taro Kono, 38 tuổi, được lòng dân, chuyển sang nắm bộ Quốc Phòng. Bộ trưởng Kinh Tế Toshimitsu Motegi, người có công trong các đàm phán thương mại với Hoa Kỳ mới đây, sẽ trở thành ngoại trưởng. Các trụ cột của chính phủ Abe là bộ trưởng Tài Chính Taro Aso và chánh văn phòng chính phủ Yoshihide Suga tiếp tục tại vị. Ông Yoshihide Suga đảm nhiệm thêm chức người phát ngôn chính phủ.

( AFP ) - Hàn Quốc đòi cấm cờ Nhật tại Thế Vận Hội. Hôm nay, 11/09/2019, Seoul đã yêu cầu Ủy ban Thế vận Quốc tế cấm việc sử dụng một lá cờ Nhật gây tranh cãi tại Thế Vận Hội Tokyo -2020. Đó là lá cờ « Mặt trời mọc », với các tia nắng màu đỏ, khác với quốc kỳ chính thức của Nhật hiện nay, chỉ có một hình tròn màu đỏ trên nền trắng. Lá cờ « Mặt trời mọc » vẫn bị nhiều nước châu Á xem là biểu tượng của xâm lược quân sự Nhật thời đệ nhị thế chiến.

(AFP) - Canada muốn tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Điều này được khẳng định trong Chiến lược 10 năm đối với vùng Bắc Cực và Bắc Canada được công bố ngày 10/09/2019. Trong bối cảnh Trái đất nóng lên, vùng Bắc Cực giầu tài nguyên đang tan băng trở thành nơi dòm ngó của nhiều quốc gia, Canada khẳng định « cương quyết bảo vệ chủ quyền » và an ninh trên tuyến đường hàng hải mới từ Âu sang Á dự kiến xuyên qua Bắc Cực, trong đó một phần đi qua vùng « Bắc Cực Canada ».

(AFP) - Liên Âu lên án kế hoạch sáp nhập một phần vùng Cisjordanie của thủ tướng Israel. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu hôm nay, 11/09/2019, khẳng định kế hoạch của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho phép bành trướng các khu định cư của người Do Thái là bất hợp pháp, xét về phương diện luật pháp quốc tế, và làm tan vỡ giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine chung sống hòa bình. Hôm qua, trước cuộc bầu cử Quốc Hội một tuần, thủ tướng Israel tuyên bố, nếu tái đắc cử, sẽ sáp nhập vùng thung lũng Jourdain, chiếm một phần ba vùng Cisjordanie của người Palestine, mà Israel xâm chiếm từ 1967.

(AFP) - Venezuela tập trận sát biên giới với Colombia. Hôm qua, 10/09/2019, quân đội Venezuela khởi sự cuộc tập trận với 150 ngàn quân, trên suốt dọc 2.200 km biên giới. Tập trận kéo dài đến ngày 28/09. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc láng giềng Colombia âm mưu lật đổ chính quyền ông.