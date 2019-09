Chính trị và nghệ thuật qua bảng vàng Liên hoan phim Venise 2019

Sư tử vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Venise, được trao tặng cho bộ phim Joker. Nhân vật Joker là kẻ thù không đội trời chung của người dơi, Batman. Chủ tịch ban giám khảo, đạo diễn Achentina, Lucrecia Martel giải thích, tác phẩm của đạo diễn Mỹ, Todd Phillips bắt người ta phải suy nghĩ về "thế nào là những nhân vật anh hùng và phản anh hùng trong một bộ phim".

Giải thưởng danh giá thứ nhì của Festival phim Venise 2019 về tay đạo diễn Pháp gốc Ba Lan, Polanski với tác phẩm J'accuse. Phim này trở lại với vụ án làm chấn động nước Pháp ở thế kỷ thứ 19. Một sĩ quan Pháp gốc Do Thái là vật tế thần thỏa mãn trào lưu bài Do Thái. Ngoài ra, bộ phim này còn nhận được giải thưởng Fipresci do làng báo quốc tế và các phóng viên Ý trao tặng.

Hai giải nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay được trao tặng cho nam tài tử người Ý Luca Marinelli nhờ thủ vào chính trong Martin Eden, một bộ phim dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Jack London. Nữ diễn viên Pháp Ariane Ascaride đã có sức thuyết phục nhất trong nhãn quan của ban giám khảo Venise lần này.

Cặp tài tử Ascaride và Marinelli cùng tuyên bố dành tặng giải thưởng này cho "tất cả những người nhập cư, cho những người xấu số chôn minh trong lòng Địa Trung Hải" đồng thời để vinh danh "những người giàu lòng nhân ái vì các thuyền nhân".

Cuối cùng, giải thưởng giành cho đạo diễn xuất sắc nhất được trao tặng cho nhà làm phim người Thụy Điển Roy Andersson. Đạo diễn Hồng Kông Dương Phàm (Yonfan) rời Venise với phần thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất. Trên sân khấu cung liên hoan, Dương Phàm tuyên bố anh hy vọng tình hình Hồng Kông sẽ "trở lại bình thương" để tất cả mọi người dân ở đây "lại cảm nhận rằng họ được sống trong tự do".