Ukraina và Nga trao đổi 70 tù nhân

Chính quyền Kiev và Matxcơva ngày 07/09/2019 thông báo đôi bên đã tiến hành vụ trao đổi 70 tù nhân. Trong số này có đạo diễn người Ukraina Oleg Sentsov và Volodymyr Tesmakh, một trong những nghi can chính trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở miền đông Ukraina.

Đại sứ Ukraina tại Matxcơva cho biết sáng sớm nay, hai chiếc máy bay đã cất cánh, một từ phi trường Kiev với 35 công dân Nga, và một từ sân bay Vnukovo, gần thủ đô Matxcơva.

Một nguồn tin từ Kiev cho hay trong số 35 tù nhân người Ukraina được Nga trao trả, ngoài đạo diễn Sentsov còn có 22 thủy thủ Ukraina, hai nhân viên mật vụ SBU bị Nga bắt giữ hồi năm ngoái, 1 thông tín viên của hãng thông tấn Ukraina tại Paris...

Riêng đạo diễn Sentsov, ông bị bắt giữ từ năm 2014 và bị kết án 20 năm tù với ký do âm mưu khủng bố sau khi nước Nga thôn tính bán đảo Crimée. Năm 2018 đạo diễn Sentsov tuyệt thực trong 145 ngày đòi tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Ukraina bị Matxcơva giam giữ. Cộng đồng quốc tế cũng vận động chính quyền của tổng thống Putin trả tự do cho nhà làm phim người Ukraina này.

Đổi lại, Kiev đã trao trả cho Nga 35 tù nhân, trong số này có thủ lĩnh của phe nổi dậy tại miền đông Ukraina, là Volodymyr Tsemakh. Nhân vật này được coi là một trong những nhân chứng then chốt trong vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn hạ tại miền đông Ukraina hồi năm 2014.

Cuộc trao đổi tù nhân lần này được coi là dấu hiệu tan băng giữa Nga và Ukraina kể từ khi tổng thống Volodymyr Zelensky lên cầm quyền. Thủ tướng Đức, Merkel nói đến một "tia hy vọng".