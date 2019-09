(AFP) - Vietnam Airlines có giấy phép bay thẳng đến Bắc Mỹ. Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên được cấp giấy phép bay thẳng đến Mỹ. AFP dẫn nguồn từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam và bộ Giao Thông Hoa Kỳ hôm 05/09/2019 cho biết như trên. Từ nay, Vietnam Airlines có thể bay thẳng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas, cũng như Vancouver, Montréal, Toronto ở Canada. Năm 2018, Singapore Airlines đã khai trương đường bay đến New Jersey, dài 19 giờ, vượt đoạn đường 15.290 kilomet.

(Reutes) - Bắc Triều Tiên đòi Liên Hiệp Quốc giảm nhân viên cứu đói. Lấy lý do chương trình viện trợ nhân đạo bị « các thế lực thù địch chính trị hóa » nên thất bại, Bình Nhưỡng yêu cầu Liên Hiệp Quốc giảm số nhân viên tại Bắc Triều Tiên. Văn thư ghi ngày 21/08/2019 đề nghị Liên Hiệp Quốc giảm từ 6 nhân viên xuống tối đa hai người, Tổ chức Y Tế Thế Giới từ sáu xuống bốn, Cơ quan Nhi Đồng UNICEF từ 13 giảm xuống còn một hoặc hai nhân viên. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, gần phân nửa dân số Bắc Triều Tiên, tức khoảng 10 triệu người bị suy dinh dưỡng.

(AFP) - Shinzo Abe gặp Vladimir Putin tại Vladivostok. Ngày 05/09/2019, bên lề Diễn Đàn Kinh Tế Viễn Đông do Nga tổ chức, thủ tướng Nhật Bản và chủ nhân điện Kremlin thảo luận về một hiệp định hòa bình mà chưa bao giờ hai bên ký kết kể từ khi Thế Chiến II kết thúc. Trước giờ hội đàm, thủ tướng Shinzo Abe tỏ hy vọng hai bên sẽ « trao đổi thẳng thắn về quan hệ song phương, bắt đầu là hiệp định hòa bình ». Tổng thống Putin cũng bảo đảm « sẽ bàn thảo tình hình hiện nay và các biện pháp củng cố quan hệ trong tương lai ». Một trong những khó khăn trong quan hệ Nhật-Nga là xung khắc ở quần đảo Kuril bị Liên Xô chiếm đóng từ năm 1945.

(Reuters) - Ba tập đoàn Nhật-Pháp-Trung tham gia dự án khí đốt 21 tỷ đô la ở Siberia. Quyết định khởi công dự án khai thác khí đốt ở vùng bắc cực của Nga do tập đoàn Novatek kêu gọi đã được ký kết vào ngày 05/09/2019, bên lề Diễn Đàn Kinh Tế Vladovostok. Total của Pháp chiếm 10% cổ phần trong giai đoạn đầu và có thể lên 15% nếu Novatek chịu giảm xuống dưới 60%. Hai tập đoàn còn lại là Japan-Arctic LNG của Nhật và tập đoàn Dầu Hỏa Quốc Gia của Trung Quốc. Dự án Arctic LNG2 và Yamal LNG, cơ sở khí đốt thứ hai của Novatek, cho phép Nga hy vọng được ngang bằng với Qatar về sản xuất khí đốt.

(Reuters) - Thương mại : Mỹ-Trung sẽ thương lượng vào đầu tháng 10. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thỏa thuận đàm phán về thương mại tại Washington vào đầu tháng 10. Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm 05/09/2019 cho biết như trên, trong khi một quan chức Mỹ loan báo thương lượng Mỹ-Trung cấp bộ sẽ diễn ra « trong những tuần tới ». Hôm 03/09, tổng thống Donald Trump đã cảnh cáo Bắc Kinh là việc đàm phán sẽ khó khăn hơn nếu chần chừ đến khi ông tái đắc cử.

(AFP) - Nổ tại Kabul, thủ đô Afghanistan gần khu vực được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Có ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 40 người bị thượng, theo bộ Nội Vụ Afghanistan. Vụ tấn công tự sát hôm 05/09/2019 diễn ra trong bối cảnh Mỹ và quân Taliban đang đàm phát nhằm đạt được một thỏa thuận vãn hồi hòa bình cho Afghanistan.

(AFP) - Ukraina trả tự do có điều kiện cho một nghi can trong vụ rơi máy bay MH17. Người vừa được thả là Tsemakh Volodymyr Borysovytch, 58 tuổi. Ông này bị coi là một trong hai nghi can chính trọng vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ hồi tháng 07/2014 trên bầu trời Ukrina. Theo báo chí Kiev, nhân vật này có thể sẽ được trao trả cho chính quyền Nga.

(AFP) - Cảnh sát Pháp bị tố cáo « xách nhiễu » những người giúp di dân vượt núi Alpes. Dãy núi Alpes là con đường mà không ít thuyền nhân một khi đến được Ý vượt biên sang Pháp và được nhiều hiệp hội thiện nguyện và dân địa phương trợ giúp nhất và vào mùa giá rét. Một bản báo cáo của Tổ Chức Nhân Quyền Mỹ Human Rights Watch công bố hôm 05/09/2019 tố cáo cảnh sát Pháp trong khu vực thường xuyên nhắm vào các nhà họat động thiện nguyện để « kiểm soát giấy tờ » quá đáng, thậm chí ba bốn lần trong một buổi chiều. Xe bị hỏng một quạt nước cũng bị phạt. HRW gọi đây là những hành động cản trở người dân làm việc thiện cho dù Hội Đồng Bảo Hiến trong một phán quyết hồi tháng 07/2018 ghi rõ : một hành động nhân đạo không thể bị xem là phạm pháp luật trừ phi đưa người qua biên giới.

(AFP) - Iran thả 7 thủy thủ của tàu dầu Thụy Điển. Bộ Ngoại Giao Thụy Điển hôm 04/09/2019 loan báo « một số » thủy thủ của chiếc tàu Stena Impero đã được Iran trả tự do ; còn công ty Stena Bulk, chủ sở hữu tàu này cho biết cụ thể có 7 trên tổng số 23 thủy thủ được thả. Chiếc tàu dầu Thụy Điển treo cờ Anh đã bị Iran bắt giữ tại eo biển Ormuz ngày 19/07, nửa tháng sau khi tàu dầu Iran Adrian Darya 1 bị bắt ngoài khơi Gibraltar.

(AFP) - Facebook họp với quan chức Mỹ đề phong tin tặc bầu cử tổng thống 2020. Theo thông báo của tập đoàn công nghệ vùng thung lũng Sillicon Valley, cuộc họp diễn ra hôm 05/09/2019 tại khu ký túc xa ở Menlo Park-California. Các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ cao từ Facebook đến Google, Microsoft và Twitter đều hiện diện. Phía chính quyền gồm đại diện của bộ An ninh Nội địa và DNI (Director National Intelligence).

(AFP) - Các nhà ly khai Cuba kêu gọi biểu tình chống đối thoại với EU. Hai tổ chức đối lập Cuba là Unpacu và Cuba Decide hôm 04/09/2019 kêu gọi biểu tình trên toàn quốc vào Chủ Nhật 08/09 để phản đối thỏa thuận đối thoại chính trị giữa đảo quốc và Liên Hiệp Châu Âu (EU), một ngày trước khi người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu thăm Cuba. Lý do đưa ra là thỏa thuận được ký tháng 12/2016 « không đặt ra điều kiện để có được những thay đổi cụ thể về hệ thống chính trị kinh tế Cuba để bảo đảm chấm dứt đàn áp, tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân ».

(AFP) - Liên Hoan Phim Deauville khai mạc với phim A Rainy Day in New York. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Woody Allen được chọn khai mạc liên hoan phim Mỹ tại thành phố Deauville, vùng Normandie miền bắc nước Pháp, vào tối 06/09/2019. Festival phim Mỹ Deauville 2019 mở ra từ ngày 6 đến 15/09.