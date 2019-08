(AFP) - Ngành công nghiệp chế biến Trung Quốc sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp. Theo một số liệu chính thức được Bắc Kinh công bố hôm 31/08/2019, chỉ số PMI của nước này ở mức 49,5, sụt 0,2 điểm so với tháng trước. Chỉ số ngành công nghiệp chế biến Trung Quốc sụt trong bối cảnh nhu cầu nội địa chững lại và chiến tranh thương mại với Mỹ gia tăng.

(AFP) - Mỹ trừng phạt nhiều công ty hàng hải và cá nhân làm ăn với Bắc Triều Tiên. Danh sách trừng phạt được nêu trong thông cáo ngày 30/08/2019 của bộ Tài Chính Mỹ, gồm ba công ty hàng hải có trụ sở tại Hồng Kông (Jui Pang Shipping Co Ltd, Zui Zong Ship Management Co Ltd và Jui Cheng Shipping Comany Limited) và hai cá nhân sống ở Đài Loan (Huang Wang Ken và Chen Mei Hsiang). Ngoài ra, tầu Shang Yuan Baon, theo cáo buộc của Liên Hiệp Quốc đã lách lệnh trừng phạt quốc tế, cũng nằm trong số tài sản bị đóng băng. Trước đó, con tầu này bị Liên Hiệp Quốc cấm cập các cảng trên thế giới.

(Yonhap) - Bình Nhưỡng dần mất kiên nhẫn đàm phán với Washington. Tuyên bố được thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên nêu lên hôm 31/08/2019 sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo miêu tả thái độ của Bình Nhưỡng như là của một « kẻ lưu manh ». Trong khi chưa tìm được tiếng nói với Mỹ, Bắc Triều Tiên sẽ đón ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từ thứ Hai 02/09, trong chuyến công du ba ngày, theo lời mời của đồng nhiệm Ri Yong Ho.

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên sẽ có khoảng 42% dân số bị đói trong 10 năm tới. Bản báo cáo hàng năm của bộ Nông Nghiệp Mỹ xếp Bắc Triều Tiên là một trong những nước châu Á có « tình trạng mất an toàn lương thực tồi tệ nhất », tương đương với Yemen. Vẫn theo báo cáo, 57,3% người Bắc Triều Tiên (14,6 triệu người) gặp khó khăn về lương thực trong năm 2019. Chỉ riêng tháng 07, Chương trình Lương thực Thế giới (PAM) đã tài trợ cho Bắc Triều Tiên 2.188 tấn lương thực, chủ yếu là ngũ cốc và bánh dinh dưỡng. Tuy nhiên, con số này thấp hơn một chút so với 2.287 tấn vào tháng Sáu.

(AFP/Reuters) - Mỹ muốn ký một hiệp ước về mạng 5G với Ba Lan trong chuyến công du của phó tổng thống Mike Pence. Ông Pence đến Vacxava trong hai ngày 31/08 và 01/09/2019 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Thế Chiến II nổ ra. Theo phát biểu ngày 30/08 của một quan chức Mỹ, tuyên bố của hai bên sẽ nhấn mạnh đến « tầm quan trọng trong cách tiếp cận chung giữa Mỹ và Ba Lan về mạng 5G » nhằm loại công nghệ 5G của Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ và Ba Lan đã nhất trí về 6 địa điểm cho lực lượng Mỹ sắp đến đóng ở Ba Lan và tiếp tục thảo luận về địa điểm thứ 7. Liên quan đến Nga, chính quyền Vacxava muốn Washington tiếp tục trừng phạt Matxcơva vì đã sáp nhập bán đảo Crimée.

(AFP) - Ukraina phủ nhận đang đúc kết tiến trình trao đổi tù nhân với Nga. Ngày 30/08/2019, phủ tổng thống Ukraina cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán về tiến trình này và việc trao đổi tù nhân có thể diễn ra « vào tuần tới », nhưng chưa ấn định ngày.

(AFP) - Algérie : Phong trào phản kháng tuần hành ngày thứ Sáu lần thứ 28 liên tiếp. Phong trào đòi bầu cử dân chủ tại Algérie tiếp diễn với cuộc xuống đường đông đảo hôm 30/08/2019. Đây là cuộc biểu tình lớn cuối cùng trước khi hết hè. Kể từ khi tổng thống Abdelaziz Bouteflika thoái vị hôm 02/04, tư lệnh quân đội Algérie - người nắm quyền điều hành đất nước trên thực tế - vẫn không chấp nhận mở cửa cho tiến trình bầu cử tự do để dân chúng chọn tổng thống kế nhiệm.

(RFI) - Trợ lý riêng của tổng thống Trump từ chức. Madeleine Westerhout bất ngờ rời Nhà Trắng tối 29/08/2019 sau khi tiết lộ một số thông tin về gia đình Trump cho báo chí. Theo trang Politico, dường như trợ lý của tổng thống nói rằng cô có quan hệ rất tốt với Ivanka và Tiffany Trump cũng như với chủ nhân Nhà Trắng, hoặc tổng thống không thích chụp hình chung với Tiffany vì ông thấy cô con gái quá béo.

(AFP) - Cháy rừng Amazon : Tổng thống Brazil chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu và xích gần với Mỹ. Ngày 30/08/2019, ông Jair Bolsonaro cho rằng châu Âu không phải « lên lớp » cho Brasilia, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Brazil về rừng Amazon trong cuộc điện đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Bolsonaro thích được trợ giúp từ phía các nhà lãnh đạo « đồng minh », như hai nguyên thủ Mỹ và Chilê. Trên thực địa, lửa vẫn tiếp tục lan rộng bất chấp lệnh tạm cấm đốt rừng làm rẫy, cũng như việc 18 máy bay và 3.900 người được huy động cứu hỏa ở Amazon từ tuần trước.

(AFP) - Dịch Ebola giết hơn 2.000 người tại Congo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 31/08/2019, bắt đầu chuyến công du Congo, châu Phi. Theo lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, một trong các ưu tiên hiện nay của cộng đồng quốc tế là khẩn cấp ngăn chặn dịch Ebola, ở miền đông Congo. Hơn 200.000 người được tiêm chủng từ khi dịch bùng phát. Kể từ đợt dịch bệnh năm 2014, khiến 11.000 người thiệt mạng tại miền tây châu Phi, đây là đợt dịch Ebola lớn nhất.