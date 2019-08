Khí hậu : Greta Thunberg và giới trẻ New York biểu tình trước trụ sở LHQ

Phóng sự của thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York :

« Chúng tôi bãi khóa vì nước biển dâng lên, chúng tôi bãi khóa vì con người đang chết ». Trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, những người tham gia biểu tình hát vang. Có hơn 100 thiếu niên tham gia và yêu cầu hành động chống biến đổi khí hậu.

Giữa đám đông là đại diện của họ, thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg, người khởi xướng phong trào bãi khóa vì khí hậu cách đây hơn một năm.

Một thiếu niên tham gia biểu tình nhận xét : « Cô ấy là người đầu tiên hành động. Lòng dũng cảm của cô ấy cho chúng tôi thấy là mọi chuyện đều có thể ». Còn theo một người khác, « Greta Thunberg đã dám hành động khi không ai làm, cô ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho chúng tôi ».

Bên cạnh những nhà hoạt động trẻ, có rất nhiều bậc phụ huynh nhưng cũng có cả những người dân New York đến ủng hộ phong trào vì khí hậu của giới trẻ. Một phụ nữ New York cho biết : « Tôi đến đây dù tôi không có con. Tôi không biết là nên có con hay không nếu cứ nhìn vào cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng họ cần sự ủng hộ của người lớn và họ cần ngay bây giờ ! »

Greta Thunberg rất kín đáo và muốn tập trung sự chú ý của truyền thông vào thông điệp của phong trào hơn là vào cá nhân cô. Đúng như điều mà các nhà hoạt động trẻ ở đây nói, họ rất đông và không gì có thể ngăn được họ đi tìm một thế giới tốt đẹp hơn : « We are unstoppable, another world is possible !! »