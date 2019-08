(AFP) - Bắc Kinh nhìn nhận giam giữ bí mật một giáo sư Úc gốc Hoa : Dương Hoành Quân (Yang Heng Jun) là một trong số nhiều công dân nước ngoài bị mất tích bí ẩn tại Hoa lục. Sau 7 tháng im lặng, ngày 27/08/2019 phát ngôn viên bộ ngoại giao Cảnh Sảng nhìn nhận Trung Quốc bắt nhà nghiên cứu gốc Hoa mang quốc tịch Úc. Bắc Kinh cáo buộc ông Dương Hoành Quân làm gián điệp. Ông này bị bắt hồi tháng Giêng 2019.

(AFP) – Trung Quốc sẽ lại tập trận gần Đài Loan. Trong một thông báo ngắn công bố ngày 26/08/2019, Cơ Quan An Toàn Hàng Hải tỉnh Chiết Giang ra lệnh cấm tàu thuyền đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh miền Đông Trung Quốc này trong thời hạn 48 tiếng đồng hồ kể từ 10 giờ GMT ngày thứ Ba 27/08/2019. Chi tiết liên quan đến cuộc tập trận không được thông báo. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng mà Bắc Kinh tập trận trên vùng Biển Hoa Đông gần Đài Loan, và là lần đầu tiên từ khi Mỹ quyết định bán thêm vũ khí cho Đài Bắc, trong đó có loại chiến đấu cơ F-16.

(AFP) - Israel « tự vệ bằng mọi cách », chống Iran : Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẵn sàng đối đầu với Iran « đang tấn công Israel từ mọi phía ». Tuyên bố này được đưa ra vào chiều ngày 26/08/2019 sau khi không quân Israel oanh kích một ngôi làng Syria để ngăn chận một âm mưu của Iran dùng drone tấn công Israel. Quân đội Israel cũng dùng máy bay tự hành oanh kích cơ sở của Hezbollah tại Beyrouth. Thủ lĩnh Hezbollah thân Iran lên án « hành động xâm lăng » của nhà nước Do Thái. Tổng thống Liban Michel Aoun xem đây là « lời tuyên chiến ».

(AFP) - Newark, thành phố nghèo của Mỹ vay tiền bảo vệ sức khỏe dân. Ras Baraka, thị trưởng thành phố Newark, ngoại ô New York hôm 26/08/2019 cho biết đã vay được 120 triệu đô la để khẩn cấp thay thế 1800 ống dẫn nước cũ kỹ. Đây là nguồn gây ô nhiễm chì trong nước uống. Nếu không có tiền vay, công việc này phải mất ít nhất một chục năm. Dấu hiệu ô nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 2017. Quản lý một trong những thành phố nghèo nhất nước Mỹ, và trong bối cảnh bị dân chúng chỉ trích phản ứng chậm trễ trước vấn đề y tế cộng đồng , chính quyền địa phương bắt buộc phải đi vay.

(AFP) - Taylor Swift được vinh danh tại MTV Video Music Awards : Ngôi sao làng nhạc Pop của Mỹ Taylor Swift đã chiếu sáng đêm trao giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards, 26/08/2019 với tuyển tập mới. Thành công rực rỡ với album « Lover » được bán chạy nhất trong năm,Taylor Swift được trao giải « clip » vinh dự nhất trong năm với bản nhạc « You Need To Calm Down » Nữ hoàng nhạc Rap Missy Elliott cũng nhận phần thưởng cho toàn bộ sự nghiệp nghệ thuật.

(Yonhap) – Giá trị thương hiệu của Samsung vẫn đứng đầu Hàn Quốc, vượt xa các đối thủ. Tiếp sau đó là Hyundai và LG. Công ty tư vấn chiến lược và đánh giá giá trị doanh nghiệp Brand Finance công bố báo cáo vào hôm 27/08/2019. Xét trên toàn thế giới, Samsung đứng ở vị trí số 5, chỉ sau Amazon, Apple, Google và Microsoft. Giá trị thương hiệu của tập đoàn chế tạo chíp điện tử và smartphone hàng đầu thế giới năm nay được định mức 68,6 tỉ đô la, giảm 6,3% so với năm ngoái.

(AFP) – Indonesia muốn dời đô về phía đông hòn đảo Bornéo. Hôm qua 26/08/2019, tổng thống Joko Widodo thông báo về sự lựa chọn nói trên và giải thích đảo Bornéo được chọn do ít có nguy cơ thiên tai như ngập lụt, động đất, sóng thần hay núi lửa, trong khi phần lớn Indonesia nằm trong vành đai lửa của Thái Bình Dương. Thủ đô Jakarta hiện đã quá tải. Thủ đô mới của Indonesia vẫn chưa được đặt tên chính thức. Theo dự kiến, việc di dời các cơ quan chính phủ sẽ bắt đầu từ năm 2024.

(AFP) – Phi thuyền Soyouz của Nga ráp nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS ngày 27/08/2019.Phi thuyền Soyouz lần đầu mang theo Fedor, robot hình người của Nga và thực hiện được các động tác như của con người. Lần ráp nối đầu tiên hồi cuối tuần trước đã thất bại. Phi thuyền Soyouz cất cánh từ sân bay vũ trụ tại căn cứ tại Baikonour, Kazakhstan.

(AFP) – Thủ phạm vụ tấn công đền thờ Do Thái Pittsburgh- Mỹ, sẽ bị tử hình. Chưởng lý Pittsburgh hôm 26/08/2019 cho biết án tử hình sẽ được đưa ra do thủ phạm Robert Bowers không hề ăn năn, hối hận và luôn tỏ ra hận thù, khinh miệt người Do Thái. Robert Bowers, 46 tuổi, tác giả vụ xả súng đẫm máu nhất nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ, đang phải đối mặt với 63 tội danh. Ngày diễn ra phiên xử Robert Bowers vẫn chưa được ấn định.

(Capital) - Wall Street khởi sắc sau khi ông Trump đẻ ngỏ cánh cửa nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Thị trường tài chính Mỹ kết thúc ngày 26/08 với những chỉ số tích cực. Sàn Dow Jones tăng 1,05% lên 25.898,83 điểm. Nasdaq, sàn giao dịch của các công ty công nghệ cũng đã tăng 1,32%. Sàn S&P 500, một sàn giao dịch lớn khác của New York cũng tăng 1,5%. Sự khởi sắc này được cho là nhờ vào lời tuyên bố của ông Donald Trump rằng, Trung Quốc đang muốn trở lại bàn đàm phán và Mỹ cũng sẵn lòng.

