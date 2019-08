(Reuters) - Úc chấm dứt chương trình dạy tiếng do Trung Quốc tài trợ. Trong một báo cáo ngày 22/08/2019, chính quyền bang New South Wales cho biết sẽ đình chỉ các chương trình Viện Khổng Tử do cơ quan chính phủ Trung Quốc Hanban quản lý, dạy tiếng Quan Thoại tại 13 trường công trong bang. Theo chính quyền bang New South Wales, dù không thấy có yếu tố nào về can thiệp nước ngoài, nhưng tiếp tục chương trình này cũng không hợp lý. New South Wales là bang duy nhất có loại chương trình này và thỏa thuận ký với Trung Quốc đã cho phép đưa một viên chức Trung Quốc vào sở giáo dục của bang.

(AP) - Bắc Triều Tiên gọi ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo là « loài cây độc ». Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 23/08/2019 đã gọi người đồng cấp Hoa Kỳ là « loài cây độc của nền ngoại giao Hoa Kỳ » và yêu cầu đối phương « đừng mộng tưởng » rằng áp đặt lệnh trừng phạt có thể khiến Bình Nhưỡng thay đổi. Bình luận này được đưa ra sau khi ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt khắc nghiệt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Miến Điện xâm phạm tình dục người thiểu số Rohingya. Tổ chức Liên Hiệp Quốc hôm 22/08/2019, công bố báo cáo lên án quân đội Miến Điện xâm hại tình dục người thiểu số Kachin, người thiểu số Shan, cũng như người Rohingya tại bang Rakhine. Theo báo cáo nói trên, mức độ nghiêm trọng của việc này đủ để chứng tỏ quân đội Miến Điện có chủ ý diệt chủng và đủ để kết án tội ác chiến tranh và các tội ác đối với nhân loại.

(AFP) - Thủ lĩnh đối lập Nga được thả tù. Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny hôm 23/08/2019 đã được trả tự do sau 30 ngày ngồi tù vì kêu gọi biểu tình bất hợp pháp. Phát biểu sau khi được trả tự do, ông Navalny cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh chống đối tổng thống Vladimir Putin, bất chấp áp lực từ điện Kremlin.

(RFI) - Thủ tướng Ấn được mời tham gia G7. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được mời tham gia vào hội nghi G7 tại Biarritz. Đây là một trường hợp đặc biệt, có thể xem là ngoại lệ. Hôm 22/08/2019, ông Modi được tổng thống Pháp đón tiếp ở lâu đài Chantilly. Vấn đề Cachemire đã được thổng thống Pháp nêu lên, vì ông Macron rất quan tâm đến vấn đề quyền các dân tộc. Nhưng trọng tâm cuộc tiếp xúc vẫn là kinh tế.

(AFP) - Lầu Năm Góc xác nhận con trai Oussama Ben Laden đã chết. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper xác nhận trên đài Fox News hôm 21/08/2019 dù báo chí Mỹ đã đưa tin từ cuối tháng Bẩy. Hamza Ben Laden là một người con trai của cố lãnh đạo Al Qaeda và được xem như người thừa kế đứng đầu tổ chức này. Tuy nhiên, ông Esper cho rằng không biết chi tiết về chiến dịch dẫn đến cái chết của Hamza.