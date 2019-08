(Reuters) – Lượng du khách đến Cuba giảm mạnh vì lệnh cấm của Donald Trump. Theo số liệu chính thức của La Habana, lượng du khách trong tháng 7 đã giảm 23.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt lệnh trừng phạt hồi tháng 6, cấm người dân Mỹ sang Cuba du lịch.

(AFP) – Hơn 3.500 người tị nạn Rohingya được phép trở lại Miến Điện. Đây là con số do Liên Hiệp Quốc công bố. Việc hồi hương được bắt đầu từ hôm nay, 22/08/2019. Trong cuộc họp kín ngày hôm qua, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là việc hồi hương phải dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Nhiều người Rohingya không muốn quay về Miến Điện do điều kiện an ninh không được bảo đảm và chính quyền Miến Điện không thừa nhận họ là công dân nước này.

(AFP) - Biểu tình trước tòa lãnh sự Anh tại Hồng Kông. Tối hôm qua, 21/08/2019, hàng chục người tập hợp trước tòa lãnh sự Anh tại Hồng Kông, để bày tỏ sự ủng đối với ông Trịnh Văn Kiệt (Simon Cheng), mang hộ chiếu Hồng Kông, làm việc cho lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông, bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ từ ngày 08/08, khi sang Hoa lục. Trung Quốc đã thừa nhận tạm giữ ông Trịnh ở Thâm Quyến, với lý do vi phạm luật về an ninh quốc gia. Hạn tạm giữ cho đến ngày thứ Sáu, 23/08.

(Reuters) – Hàn Quốc ngừng tham gia thỏa thuận trao đổi thông tin tình báo với Nhật. Sau nhiều giờ thảo luận kín tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia trực thuộc phủ tổng thống, hôm nay, 22/08/2019, Seoul thông báo chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin, mà theo thông lệ, sẽ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày thứ Bảy 24/07. Hàn Quốc cáo buộc Nhật Bản gây ra « một thay đổi lớn » trong quan hệ song phương. Xung đột thương mại Hàn – Nhật bùng phát từ vài tuần nay. Đầu tháng này, Tokyo rút Seoul khỏi danh sách các đối tác đáng tin cậy. Trước đó, Nhật siết chặt việc xuất khẩu sang Hàn Quốc một số linh kiện quan trọng cho việc sản xuất nhiều mặt hàng điện tử Hàn Quốc.

(AP) - Thủ tướng Cam Bốt kiện thủ lĩnh đối lập lên tòa án Pháp. Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Ba, 20/08/2019, đã đệ đơn kiện ông Sam Rainsy vì đã vu khống ông đứng sau cái chết của cố lãnh đạo công an Hok Lundy vào năm 2008 do tai nạn trực thăng. Đơn kiện được đệ lên tòa án Pháp chỉ vài ngày trước khi đảng đối lập của ông Sam Rainsy tuyên bố ông sẽ từ Pháp trở lại Cam Bốt vào tháng 11/2019.

(AFP) - Vụ nổ quân sự của Nga xảy ra khi nước này đang thử vũ khí mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/08/2019 tuyên bố vụ nổ trong khu quân sự của nước này hồi đầu tháng xảy ra trong khi thử nghiệm một loại vũ khí mới.

Ông Putin đã đưa ra lời giải thích này trong một cuộc họp báo tại Helsinki cùng với tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ngoài ra, Moscow không tiết lộ chi tiết về việc thử loại vũ khi mới này.

“Bởi vì đó là hoạt động quân sự nên sẽ có sự bảo mật thông tin”, ông Putin cho biết.

Ngày 08/08, một vụ nổ lớn tại bãi quân sự của Nga khiến 5 nhân viên bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Ông Putin cho biết mức độ phóng xạ tăng sau vụ nổ không chạm mức nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh đã được thực hiện đầy đủ.