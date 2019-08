(AFP) – Facebook trả tiền để nghe lén người sử dụng. Hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm qua 13/08/2019, tiết lộ là tập đoàn Facebook đã trả tiền cho hàng trăm người (được thuê mướn theo thời vụ) để ghi lại những trao đổi của một số nguòisử dụng trang mạng. Facebook đã luôn phủ nhận cách làm này để có thêm dữ liệu cho quảng cáo hay trang thông tin của mình.

(AFP) – Úc giúp đỡ các đảo Thái Bình Dương chống biến đổi khí hậu. Chính quyền Úc vào hôm qua, 13/08/2019, thông báo sẽ tháo khoán nửa tỷ đô la Úc để giúp các đảo quốc Thái Bình Dương đối phó với tình trạng khí hậu bị hâm nóng. Thông báo được đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh khu vực mà thủ tướng Úc tham dự. Ông Scott Morrison đã đến đảo Tuvalu vào hôm nay. Thông báo trợ giúp của Úc cũng được đưa ra trong bối cảnh Canberra bị chỉ trích là đã lơ là trước hiện tượng biến đổi khí hậu.

(AFP) – Các biện pháp kỷ luật đầu tiên sau vụ nhà tỷ phú Epstein tự tử trong nhà tù. Quyết định trừng phạtđã rơi xuống vào hôm qua, 13/08/2019 : Giám đốc nhà tù Metropolitan ở New York bị thuyên chuyển, hai lính canh ngục bị đình chỉ công tác. FBI đã mở ngay điều tra sau khi ông Epstein treo cổ tự tử trong xà lim, thứ Bảy vừa qua và khám phá ra một loạt sai sót: hai người lính canh đã đi ngủ thay vì đi tuần, rồi giả mạo giấy tờ để không bị phát hiện. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

(AP) –Xét nghiệm thi thể thiếu nữ Pháp - Ailen mất tích tại khu nghỉ dưỡng Malaysia. Thi thể thiếu nữ 15 tuổi Pháp - Ailen Nora Anne Quoirin hôm nay, 14/08/19, được các bác sỹ Malaysia xét nghiệm nhằm truy tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết. Sau 9 ngày tìm kiếm, hôm qua, 13/08/19, thi thể của cô được tìm thấy cạnh một con suối cách khu nghỉ dưỡng sinh thái Dusun tại bang Negeri Sambilan 2,5 km. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, Nora bị khuyết tật trí tuệ, không thể tự đi lạc, mà chắc là bị bắt cóc.

(AFP) – Quan điểm của người Mỹ về người Trung Quốc ngày càng xấu. Theo khảo sát được Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center) công bố hôm qua, 13/08/19, 60% người Mỹ có quan điểm tiêu cực đối với người Trung Quốc, mức cao nhất trong 14 năm. Bất chấp bối cảnh căng thẳng thương mại, người Mỹ coi Trung Quốc là một mối đe dọa về quân sự nhiều hơn là một mối đe dọa kinh tế. Cụ thể hơn, 81% số người được khảo sát lo ngại sự phát triển quân sự của Bắc Kinh, nhưng phân nửa số người được khảo sát cũng cho rằng nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng là có lợi cho Mỹ.

(AFP) – Khai quật hóa thạch chim cánh cụt khổng lồ tại New Zealand. Theo tờ báo khoa học Alcheringa số ra hôm nay, 14/08/19, một bộ hóa thạch chim cánh cụt cao bằng người đã được khai quật tại Đảo Nam New Zealand. Bộ xương này khuộc về cá thể một loài chim cánh cụt chưa được biết đến, được đặt tên « Crossvalia Waiparensis », ước tính cao 1,6m và nặng 80kg. Giới khoa học cho rằng loài chim cánh cụt này sống ở ven biển New Zealand vào thế Cổ Tân Paleocen, khoảng 56 – 66 triệu năm trước đây.