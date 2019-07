Iran : Châu Âu đừng nên khiêu khích khi dùng tàu chiến hộ tống tàu dầu

Theo hãng tin Pháp AFP, trong một tuyên bố, Ali Rabiei, phát ngôn viên chính phủ Iran xác định : « Chúng tôi nghe nói rằng họ có ý định phái một hạm đội châu Âu đến vùng Vịnh Ba Tư, hành động đương nhiên là chứa đựng một thông điệp thù địch, mang tính khiêu khích và sẽ làm gia tăng căng thẳng ».

Phát ngôn viên chính phủ Iran nhắc lại vấn đề an ninh của vùng Vịnh dồi dào dầu mỏ phải do chính các nước trong khu vực duy trì, và Iran chính là « tác nhân lớn nhất trong công cuộc bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng Vịnh Ba Tư ».

Cùng một quan điểm, tổng thống Iran Hassan Rohani cho rằng sự hiện diện của một lực lượng hải quân châu Âu như vậy sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

Phát biểu sau cuộc tiếp xúc với ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi đang thăm Iran, ông Rohani khẳng định : « Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài sẽ không giúp ích cho an ninh khu vực và sẽ là nguồn căng thẳng chính ».

Các tuyên bố cứng rắn nói trên được đưa ra trong bối cảnh Anh Quốc, hôm 22/07, cho biết là đang lên kế hoạch thành lập một lực lượng do châu Âu dẫn đầu để hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến vận chuyển dầu được đánh giá là bận rộn nhất thế giới. Việc cho tàu chiến hộ tống tàu dầu là nhằm đáp trả việc Iran bắt giữ một tàu treo cờ Anh vào ngày 19/07 trước đó.

Việc Teheran chận bắt chiếc Stena Impero xẩy ra hai tuần sau khi chính quyền Anh bắt giữ một tàu chở dầu Iran ngoài lãnh thổ hải ngoại Gibraltar, với cáo buộc tàu này vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu đối với Syria.

Hôm 25/07, Anh Quốc đã ra lệnh cho hải quân hộ tống các tàu treo cờ Anh đi qua eo biển Ormuz, nơi chiếc Stena Impero bị lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran chặn bắt.

Luân Đôn hiện đang đơn độc trong quyết định cho tàu chiến hộ tống tàu dầu. Trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm hôm 26/07/2019, bộ trưởng Bộ Quân Lực Pháp Florence Parly cho biết Paris, Luân Đôn và Berlin đã lên kế hoạch « phối hợp » phương tiện và « chia sẻ (thông tin) » về vùng Vịnh để tăng cường an ninh hàng hải, nhưng sẽ không triển khai thêm lực lượng quân sự.

Bà Parly tuyên bố : « Chúng tôi không muốn đóng góp vào một lực lượng có thể bị đánh giá là làm gia tăng căng thẳng ».