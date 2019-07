(AFP) - Seoul phản đối Nhật Bản công bố bản đồ có hai đảo tranh chấp với Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngày 24/07/2019, Tokyo đã không chấp nhận phản đối trên. Bản đồ này sẽ được Nhật Bản giới thiệu tại khu vực tổ chức Thế Vận Hội Tokyo 2020. Một trong hai hòn đảo có tranh chấp là Dokdo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima, mà vào hôm 23/07, máy bay do thám của Nga bị Hàn Quốc cáo buộc hai lần vi phạm không phận và buộc phi công nước này bắn 360 phát đạn cảnh cáo.

(Reuters) - Nissan sẽ sa thải 10.000 nhân viên trên khắp thế giới. Ngày 24/07/2019, một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho Reuters biết rằng quyết định trên nhằm vực dậy hoạt động của nhà sản xuất ô tô Nhật với kết quả kinh doanh được cho là xấu nhất kể từ 11 năm qua. Con số 10.000 nhân viên bị sa thải đã gồm cả 4.800 người đã bị sa thải vào tháng 05. Tập đoàn xe hơi Pháp Renault nắm 43,4% cổ phiếu của Nissan.

(AFP) - Nouvelle Calédonie (Pháp) hoãn dẫn độ một công dân Trung Quốc. Theo quyết định ngày 24/07/2019 của Tòa Phúc thẩm Nouméa, việc dẫn độ được đình chỉ đến ngày 09/10 để kiểm tra liệu sức khỏe của công dân Ning Sishen, 64 tuổi, có phù hợp với điều kiện giam giữ ở Trung Quốc không. Ông Ning Sishen, sống tại Úc từ năm 2010, bị lệnh truy nã đỏ của Interpol và bị bắt ở Nouvelle Calédonie vào cuối tháng 04, do bị cáo buộc nhân vật này biển thủ công quỹ, với số tiền tương đương 1,3 triệu euro. Pháp và Trung Quốc có hiệp định dẫn độ từ năm 2015.

(AFP) - Greta Thunberg phát biểu tại Hạ viện Pháp. Thiễu nữ Thụy Điển vận động chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg hôm qua, 23/07/19, đã phát biểu tại Hạ viện Pháp, kêu gọi các nghị sĩ hãy “nghe theo các nhà khoa học” và hành động ngay lập tức nhằm tránh các thảm họa cho hành tinh của chúng ta. Một số nghị sỹ cánh hữu và cực hữu Pháp chế giễu Thunberg cô là “tiên tri mặc quần đùi”, “Justin Bieber của sinh thái ”, và đã không có mặt trong buổi phát biểu của cô tại Hạ Viện.

(AFP) - Cựu bộ trưởng Môi Trường Pháp François de Rugy tự cho là « vô tội ». Trên đài truyền hình France 2 tối 23/07/2019, ông khẳng định là « một người trung thực, được trắng án ». Tuy nhiên, hiện tại ông François de Rugy mới chỉ trắng án trong vụ tu sửa nơi ở dành cho bộ trưởng Môi Trường. Nhưng theo cuộc điều tra nội bộ, có ba bữa tiệc chiêu đãi mang tính riêng tư khi ông làm chủ tịch Hạ Viện (vào những dịp Lễ tình nhân 14/02 và tiệc Noel 2017 và bữa tiệc thứ ba với vài khách mời). Ông Rugy sẽ tiếp tục kiện trang Mediapart ra tòa vì tội vu khống. Đây là trang tiết lộ những thông tin khiến bộ trưởng Môi Trường từ chức.

(AFP) – Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt trước buổi biểu tình. Thủ lĩnh phê đối tập Nga Alexei Navalny hôm nay, 24/07/19, bị bắt và phải chịu án giam 30 ngày do kêu gọi biểu tình “phạm pháp”. Theo lời kể trên mạng xã hội Instagram, ông đã bị bắt khi ra khỏi nhà để đi chạy bộ và mua hoa tặng sinh nhật vợ. Đây là lần thứ hai Navalny bị bắt giam trong khoảng thời gian gần đây, trong bối cảnh người dân Nga biểu tình đòi bầu cử tự do và công bằng.

(AFP) - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller ra điều trần trước Hạ Viện Mỹ. Hôm nay, 24/07/2019, ông Mueller sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Ủy ban Tư Pháp và Ủy ban Tình báo Hạ Viện, hiện do đảng Dân Chủ chiếm đa số, về cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Trong bản bản cáo hơn 400 trang, hồi tháng 03/2019, công tố viên đặc biệt Mueller mô tả những nỗ lực của Nga để giúp ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ. Nhưng ông cho biết thêm là không đủ bằng chứng cho thấy có sự thông đồng giữa Matxcơva và đội ngũ vận động tranh cử của nhà tỉ phú Mỹ, dù hai bên đã nhiều lần liên lạc với nhau.

(AFP) - Hoa Kỳ bầu tân lãnh đạo Lầu Năm Góc. Hôm qua, 23/07/19, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Mark Esper chính thức tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, 7 tháng sau khi cựu bộ trưởng Jim Mattis bất ngờ từ chức. Việc bổ nhiệm ông Esper vào chức vụ này đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với 90 phiếu thuận, 8 phiếu chống. Ông là Bộ trưởng Quốc Phòng thứ hai trong nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Donald Trump.

AFP – Có dấu hiệu lạ trong não những nhà ngoại giao bị bệnh tại Cuba. Theo nghiên cứu được đăng trên tờ báo số ra ngày hôm nay, 24/07/19, của Hiệp Hội Y Học Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association – viết tắt là JAMA), não bộ của 40 nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba phải về nước do lâm bệnh có sự khác thường kỳ lạ. Nghiên cứu nói trên đã không thể đưa ra kết luận rõ ràng về nguồn gốc của những triệu trứng này. Bà Ragini Verma, đồng tác giả của bài báo cho biết : “Điều gì đó đã xảy ra với bộ não của nhứng người này. Chuyện này không hề bịa đặt. Bất kể điều gì xảy ra cũng không phải do họ bị bệnh trừ trước, vì chúng tôi đã kiểm tra rồi”.

AFP – Thủ tướng Afghanistan sẵn sàng gặp Taliban. Trong chuyến công du Mỹ, thủ tướng Afghanistan Imran Khan hôm qua, 23/07/19, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban sau khi trở về nước, nhằm cố gắng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm. Phát biểu tại Học Viện vì Hòa Bình Mỹ, ông Imran Khan cho biết phe Taliban đã liên lạc với ông sau khi ông nhậm chức hồi tháng 7/2018, nhưng quyết định không gặp do không có sự ủng hộ từ Kabul.

AFP – Washington cảnh báo những hãng hàng không làm việc với Iran. Chính quyền Hoa Kỳ hôm qua, 23/07/19, đe dọa sẽ trừng phạt những hãng hàng không hoạt động tại Iran hay hợp tác với các hãng hàng không Iran. Office of Foreign Asset Control (tạm dịch là Văn phòng Quản ý Tài sản Ngoại quốc), thuộc bộ Tài Chính Mỹ cảnh báo các công ty cung cấp và trao đổi dịch vụ, thiết bị, và máy bay hoạt động tránh vi phạm trừng phạt kinh tế đối với Iran, và không trở thành “đồng lõa” trong những hành vi phạm pháp của Iran