(Yonhap) - Cố vấn an ninh Mỹ sang Hàn Quốc và Nhật Bản để hòa giải. Trên Twitter ngày 20/07/2019, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết ông John Bolton « đã rời Washington hôm nay (20/07) » để « thảo luận với hai đồng minh quan trọng và cũng là hai nước bạn » của Hoa Kỳ. Trước đó, tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ giải quyết tranh chấp thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

(Ouest-France) - Vùng Normandie (Pháp) trao Giải Tự do cho Greta Thunberg. Thiếu nữ Thụy Điển 16 tuổi đấu tranh chống biến đổi khí hậu đã đến thành phố Cean hôm 20/07/2019 và được Vùng Normandie trao Giải Tự do 2019 vào ngày 21/07. Đây là Giải Tự do đầu tiên của Vùng Normandie nhằm vinh danh một nhà đấu tranh vì Tự do và được giới trẻ toàn thế giới đề cử. Trước khi tham dự buổi lễ, Greta Thunberg đã đến khu bãi biển nơi quân đồng minh đổ bộ trong Thế Chiến II, cùng với cựu chiến binh Charles Norman Shay, người đỡ đầu Giải thưởng.

(RFI) - Pêru phá hủy 11 tấn vũ khí. Ngày 20/07/2019, chính quyền Lima đã cho nấu chảy hơn 11 tấn vũ khí, gồm 11.610 khẩu súng các loại, tại một nhà máy thép ở thành phố Pisco. Chính quyền công bố hình ảnh phá hủy vũ khí để khẳng định quyết tâm chống tình trạng thiếu an ninh. Từ 7 năm qua, hơn 30.000 vũ khí các loại đã bị phá hủy nhưng người dân Pêru không biết hoặc không được chứng kiến. Có 52% người dân Pêru cho rằng tình trạng thiếu an ninh là vấn đề chính của nước này.