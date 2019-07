MH17: Ukraina bắt giữ người lái giàn tên lửa Buk

Hôm qua, 17/07/2019, nhân lễ kỷ niệm 5 năm chiếc phi cơ Boeing trên tuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraina, cơ quan an ninh Ukraina SBU đã có buổi trình bày tóm lược kết quả điều tra và tiết lộ rằng họ đã bắt giam một nghi can từ năm 2017. Đó là một trong những tài xế đã lái giàn phóng tên lửa Buk đã bắn hạ chiếc máy bay hành khách. Người này đang bị giam ở Ukraina.

Thông tín viên RFI tại Kiev, Sébastien Gobert, cho biết thêm chi tiết:

Không ai chờ đợi thông báo gì đáng ngạc nhiên trong cuộc họp này của SBU. Nhưng với một giọng nói rất dững dưng, một nhà điều tra tiết lộ về nhân vật này. Nghi can bị tố cáo đã lái giàn phóng tên lửa đến từ Nga, trên một phần đoạn đường băng qua miền Đông Ukraina lúc đó đang trong tình trạng chiến tranh. Nhân vật này đã bị nhận dạng nhờ các đoạn video, và bị bắt 3 năm sau ở biên giới Nga và Ukraina.

Danh tánh nghi can không được tiết lộ, nhưng SBU khẳng định là người này không nằm trong danh sách 4 người mà các nhà điều tra quốc tế đòi bắt giữ, được cho là đang ẩn náu ở Nga hoặc đã biến mất.

Đây không phải người đầu tiên có dính líu đến MH17 bị SBU bắt giữ trong vòng bí mật tuyệt đối. Một cựu sĩ quan phòng không đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt vào mùa xuân năm nay, ngay trong vùng mà lực lượng ly khai kiểm soát.

Các chiến dịch này được giữ bí mật do vấn đề an ninh, nhưng lại đặt ra câu hỏi là cơ quan an ninh Ukraina đã biết gì thêm, để có thể giúp các nhà điều tra quốc tế làm sáng tỏ về thảm kịch và truy tố các thủ phạm ra trước tòa.