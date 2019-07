(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khoan thăm dò dầu khí, bất chấp trừng phạt của EU. Để trừng phạt việc Thổ Nhĩ Kỳ khoan thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng lãnh hải của Cyprus, Liên Hiệp Châu Âu (EU) ngày 15/07/2019 đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính, trong đó có việc cắt khoản tài trợ 145,8 triệu euro mà chính quyền Ankara được hưởng trong năm 2020. Trong thông cáo ngày 16/07, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các biện pháp trừng phạt trên sẽ không tác động đến hoạt động khoan thăm dò của nước này.

(AFP) - Ý : Một nhân vật thân cận với phó thủ tướng Matteo Salvini bị tư pháp thẩm vấn. Ông Gianluca Savoini đã trả lời thẩm vấn ngày 15/07/2019, trong bối cảnh đảng Liên Đoàn cầm quyền Ý bị nghi bí mật nhận tiền tài trợ của chính quyền Nga. Từng là nhà báo, ông Gianluca Savoini bị nghi là đầu mối liên lạc giữa đảng cực hữu cầm quyền và chính quyền Matxcơva. Phó thủ tướng Ý Salvini phủ nhận việc nhận tài trợ của Nga, nhưng phe đối lập đòi ông giải trình trước Nghị Viện.

(AFP) - Pakistan mở lại toàn bộ không phận cho các chuyến bay dân sự. Thông báo được đưa ra ngày 16/07/2019, sau nhiều tháng Pakistan giới hạn không phận do khủng hoảng ngoại giao trầm trọng với Ấn Độ, sau vụ khủng bố ngày 14/02 tại vùng Kashmir, phía do Ấn Độ kiểm soát. Vào đầu tháng Ba, Pakistan đã mở lại một phần, nhưng không phận ở khu vực biên giới hai nước vẫn bị hạn chế.

(Vogue) - James Bond : Điệp viên 007 sẽ do một nữ diễn viên thủ vai ? Theo trang Mail on Sunday, sau vai diễn chàng điệp viên hào hoa James Bond trong tác phẩm thứ 25, diễn viên Daniel Craig sẽ rút khỏi MI6. Một nhân vật mới xuất hiện, do Lashana Lynch thủ vai, và sẽ lấy lại tên của chàng điệp viên quyến rũ. Lashana Lynch, nữ diễn viên người Anh gốc Jamaica, từng xuất hiện trong phim Captain Marvel, trong vai Maria "Photon" Rambeau, nữ phi công của Không Lực Mỹ, một bà mẹ đơn thân và là bạn thân của nhân vật chính Carol Danvers (do Brie Larson thủ vai).

(Philippine Star) - Hoa Kỳ và Philippines đang củng cố hiệp định phòng thủ hỗ tương 1951. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, Jose Manuel "Babe" Romualdez, cho biết như trên ngày 16/07/2019 trong một cuộc họp báo sau Đối Thoại Chiến Lược Mỹ-Philippines lần thứ 8. Theo ông, ủy ban quốc phòng hỗn hợp giữa hai bên sẽ có một cuộc họp vào tháng 9 tới. Trong thông cáo chung, hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines trong việc tăng cường hợp tác an ninh và phát huy ổn định khu vực.

(Yonhap) - Hàn Quốc : Ba thuyền Bắc Triều Tiên tìm thấy trên biển bị phá hủy tại chỗ. Theo một quan chức quân đội Hàn Quốc, ba chiếc thuyền Bắc Triều Tiên, không người, đã được tìm thấy ở khu vực phía Nam đường ranh giới trên biển ngày 13/07/2019, và đã bị phá hủy tại chỗ. Lính Hàn Quốc đã tìm thấy một chiếc cách làn ranh 1,1 km ở phía bắc, hai chiếc thuyền kia, cũng bị bỏ trống, được tìm thấy cùng ngày ở phía bắc đảo Ulleung. Những sự cố liên quan đến thuyền Bắc Triều Tiên như trên, thường xẩy ra trong những tuần gần đây, theo quân đội Hàn Quốc.

(AFP) - Ấn Độ : Sự cố kỹ thuật khiến việc phóng hỏa tiễn lên mặt trăng bị dời lại. Báo chí Ấn hôm nay, 16/07/2019 tiết lộ là chuyến bay thăm dò Mặt Trăng Chandrayaan 2, dự kiến phóng lên vào hôm qua, rốt cuộc đã bị đình chỉ do sự cố kỹ thuật ở bộ phận gây lạnh của tên lửa mang phi thuyền GSLV-MKIII. Cơ quan không gian Ấn ISRO, khi thông báo việc dời lại chuyến đi chỉ nói do sự cố kỹ thuật những không nói rõ là ở bộ phận nào.

(Reuters) - Lũ lụt nghiêm trọng thêm ở đông bắc Ấn Độ. Mưa to không ngừng khiến nhiều làng vùng đông bắc Ấn bị ngập dưới nước, dân cư phải di tản. Bang Assam đã phải cho tản cư 200.000 người vào hôm nay 16/07/2019. Công viên quốc gia Kaziranga, nơi có voi và loài tê giác sắp bị tuyệt chủng, cũng bị lụt lội đe dọa. Từ tuần qua mưa to quét qua vùng Nam Á đã làm ít nhất 119 người chết, hơn 5 triệu người phải di tản ở Ấn Độ, Nepal và Bangladesh.

(AFP) - Nhân viên Amazon đình công nhân ngày khuyến mãi. Hàng ngàn nhân viên Amazon, từ Âu sang Mỹ, đã đình công vào hôm qua, 15/07/2019, nhân dịp những ngày khuyến mãi “Prime Day”. Họ đòi tôn trọng luật lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho bớt căng thẳng, lương hướng cao hơn. Ở Minnesota (Hoa Kỳ) chẳng hạn, nhân viên kho hàng Amazon đã chận các xe tải, trương khẩu hiệu "Chúng tôi là con người chứ không phải là robot". Ở Đức, cuộc đình công chống "giảm giá trên lưng lương hướng" đã huy động được hơn 2.000 người. Nhân viên Amazon ở Madrid, Tây Ban Nha, hay ở Anh cũng hưởng ứng phong trào đình công.