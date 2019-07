(AFP) - Khẩu chiến dữ dội giữa Luân Đôn và Donald Trump. Trong một tin nhắn Twitter, vào hôm qua, 08/07/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đả kích đích danh nước Anh và thủ tướng May, đã tạo ra « một mớ hỗn độn » trong việc quản lý tiến trình Brexit. Ông Trump đồng thời chỉ trích đại sứ Anh Kim Darroch tại Mỹ, người phê bình chính quyền Trump « luộm thuộm và bất tài ». Ông Trump cho rằng « tin mừng là nước Anh sắp có thủ tướng mới… và nước Mỹ sẽ không còn phải dính dáng với ông ta (đại sứ Anh) nữa ». Luân Đôn phản ứng ngay : « Sir Kim Darroch vẫn được sự ủng hộ tuyệt đối của thủ tướng ».

(Reuters) - Tokyo bác yêu cầu của Seoul muốn Nhật Bản rút lại lệnh hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng công nghệ cao. Theo bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhật Bản vào hôm nay, 09/07/2019, việc thu hồi lệnh hạn chế tùy thuộc vào phản ứng của Hàn Quốc. Vào tuần trước, Tokyo cho biết sẽ siết chặt việc hạn chế xuất qua Hàn Quốc ba vật liệu được sử dụng trong màn hình và chíp điện thoại thông minh, để phản đối thái độ của Seoul trong hồ sơ người Triều Tiên bị cưỡng bức làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Thế Chiến II. Hôm qua, Seoul đã cảnh cáo Tokyo là sẽ có biện pháp đáp trả.

(Yonhap) - Trao đổi thương mại Bắc Triều Tiên và vùng Viễn Đông Nga tăng gần gấp ba lần trong quý I/2019 : đạt 10,69 triệu đô la, so với 3,72 triệu đô la cùng kỳ năm 2018. Theo số liệu được tổng lãnh sự Hàn Quốc ở Vladivostok công bố ngày 09/07/2019, Nga xuất sang Bắc Triều Tiên 10,67 triệu đô la hàng hóa, chủ yếu là dầu lửa, trong khi Bắc Triều Tiên chỉ xuất sang vùng Viễn Đông 20.000 đô la. Chế độ Bình Nhưỡng muốn tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Nga để giảm bớt tác động của trừng phạt quốc tế.

(AFP) - Thụy Điển từ chối dẫn độ một công dân Trung Quốc về nước. Ngày 09/07/2019, Tòa Án Tối Cao Thụy Điển đã bác yêu cầu dẫn độ ông Kiều Kiến Quân (Qiao Jianjun), một cựu cán bộ ngành nông nghiệp Trung Quốc về nước với lí do người này có thể bị tra tấn và chịu mức án cao nhất. Ông Kiều Kiến Quân bị cáo buộc biển thủ 200 triệu nhân dân tệ (26 triệu euro) từ năm 2008 đến 2011. Ông Kiều bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh năm 2010 khi ông gia nhập đảng Dân Chủ Trung Quốc, bị chính quyền cấm.

(AFP) - Tỉ phú Mỹ Jeffrey Epstein bị truy tố tội quan hệ và môi giới tình dục trẻ vị thành niên. Những vụ việc này diễn ra từ năm 2002 đến ít nhất là năm 2005 tại dinh thự riêng ở Manhattan và Palm Beach (bang Florida). Tỉ phú đầu tư tài chính bị bắt ngày 06/07/2019 tại New Jersey khi vừa xuống chuyên cơ riêng từ Paris trở về. Cách đây 12 năm, ông từng bị truy tố về tội tương tự, nhưng chỉ bị kết án 13 tháng tù nhờ thỏa thuận với công tố viên Miami Alexander Acosta, hiện là một bộ trưởng trong chính quyền Trump.

(AFP) - Bộ An Ninh Quốc Nội Hoa Kỳ xin thêm quân chống di dân. Trong bối cảnh tình trạng quản lý di dân bất hợp pháp gây chấn động đến tận Phủ cao Ủy Nhân Quyền LHQ, bộ Quốc Phòng Mỹ được bộ An Ninh Quốc Nội, hôm 08/07/2019,yêu cầu cho phép sử dụng thêm 1.000 lính bảo an của bang Texas để giúp nhân viên biên phòng kiểm soát một số địa điểm mà làn sóng di dân từ biên giới Mêhicô thường đi qua. Lầu Năm Góc không cho biết chấp thuận hay không.

(AFP) - Ai Cập nhờ Interpol tìm tung tích một cổ vật. Bức tượng chân dung Toutankhamon bằng đá quaczit, cao 28,5 cm có niên đại 3.000 năm, được nhà bán đấu giá Christie ở Luân Đôn bán hôm 04/07/2019 với giá 5,9 triệu đô la cho một người mua ẩn danh, bất chấp việc Ai Cập phản đối. Ngày 08/07/2019, sau phiên họp khẩn, Ủy ban Quốc gia Thu hồi cổ vật của Ai Cập thông báo đã nhờ Interpol « phát lệnh truy tìm ». Nhà bán đấu giá Christie đã công bố lịch sử chuyển đổi chủ sở hữu cổ vật trên trong 50 năm qua, đồng thời khẳng định « không bán bất kỳ tác phẩm nào mà không có giấy sở hữu rõ ràng ».