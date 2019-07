(Reuters) - Vợ ông Mạnh Hoành Vĩ kiện Interpol. Vợ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) hôm 07/07/2019 loan báo kiện Interpol tại Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye. Ông Mạnh mất tích ngày 25/09/2018 khi sang Trung Quốc, và sau đó Bắc Kinh thông báo ông bị điều tra tội tham nhũng. Vợ ông, bà Grace Meng, được phép tị nạn tại Pháp, tố cáo tổ chức cảnh sát quốc tế có trụ sở tại Lyon không hề bảo vệ gia đình bà, và « đồng lõa với hành vi bất hợp pháp » của Trung Quốc. Interpol lấy làm tiếc về « quyết định vi phạm bí mật về thủ tục tố tụng » của bà Mạnh, nói rằng không hề đe dọa bà như trong cáo buộc.

(AP & Reuters) - Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản ngưng hạn chế xuất khẩu nguyên liệu cho công nghệ cao. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm 08/07/2019 cho biết đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao, kêu gọi Nhật Bản hủy bỏ việc hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu công nghệ cao - hành động mà ông Moon cho rằng mang tính chính trị. Trước đó bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc cho biết Seoul có thể kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới là Samsung Electronics Co và SK Hynix Inc của Hàn Quốc có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nếu Tokyo giữ nguyên quyết định.

(AFP) - Malta và Liên Hiệp Châu đạt đồng thuận về phân bổ di dân. Theo thông báo chính phủ Malta ngày 08/07/2019, tầu nhân đạo cứu di dân Alan Kurdi được tạm thời cập cảng Malta. Tuy nhiên, số 65 thuyền nhân trên tầu ngay lập tức sẽ được chuyển đến nhiều nước châu Âu khác nhau. Trước đó, chính quyền La Valette đã nghiêm cấm chiếc tầu này đi vào vùng lãnh hải của Malta.

(RFI) - Nga chính thức ngưng các chuyến bay đến Gruzia kể từ ngày 08/07/2019. Quyết định này được đưa ra sau các đợt biểu tình của người dân Gruzia phản đối sự hiện diện của một nghị sĩ Nga ở Quốc Hội trong tháng 6/2019. Theo người biểu tình, Nga đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng, can thiệp vào nội bộ chính trị Gruzia. Hậu quả là 8 hãng hàng không - 6 hãng Nga và hai của Gruzia - bị cấm nối các tuyến bay trực tiếp giữa hai nước. Thiệt hại kinh tế ước tính cho phía Nga lên đến 42 triệu euro.

(AFP) - Chị của thái tử Ả Rập Xê Út ra tòa ở Paris vì một vụ hành hung. Công chúa Hassa Bint Salmane, chị của thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Satmane, bị cáo buộc đã ra lệnh cho vệ sĩ đánh đập một người thợ sửa ống nước, sẽ bị xét xử ngày 09/07/2019 tại tòa án Paris. Tháng 9/2016, một người thợ được gọi đến sửa chữa tại căn hộ của bà ở Paris chụp ảnh căn phòng phải sửa, bị nghi là để bán cho báo chí, đã bị đánh đập, trói tay, buộc hôn chân bà công chúa.

(RFI) - Assad thay thế nhiều lãnh đạo cơ quan an ninh. Theo nguồn tin từ phía đối lập, tổng thống Syria Bachar Al Assad được cho là đã thay thế nhiều lãnh đạo thuộc ba trong số bốn cơ quan an ninh Syria, là kết quả của sự tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Iran. Trong số đó có tướng Jamil Al Hassan, phụ trách tình báo Không quân, từng phạm nhiều tội ác và có tên trong danh sách đen của Liên Hiệp Châu Âu.

(AFP) - Bà cụ 118 tuổi được Bolivia tặng « nhà tình nghĩa ». Bà Julia Flores Colque, người thọ nhất Bolivia, hôm 07/07/2019, lần đầu tiên có được ngôi nhà riêng trị giá 15.000 đô la do nhà nước tặng, trong chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.