Algeri : Người dân biểu tình đòi « bỏ tù » tổng tham mưu trưởng quân đội

Ông Ahmed Gaid Salah một lần nữa là đích ngắm chính của người biểu tình ngày hôm qua tại Algeri kể từ khi ông Bouteflika từ nhiệm. Những người phản đối trương biểu ngữ « Gaid Salah cuốn xéo », « Gaid Salah xéo đi với những kẻ phản bội ». Theo họ, tổng tham mưu trưởng quân đội hiện mới là người đang nắm giữ thực quyền.

Bên cạnh đó, người dân Algeri tiếp tục nhắc lại những đòi hỏi ngay từ những ngày đầu cuộc xuống đường : Thay đổi chế độ chính trị, một nhà nước dân sự và không có sự can dự của quân đội, một nước Algeri tự do và dân chủ. Người biểu tình còn yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ trong nhiều cuộc biểu tình trước đây.

Cuộc biểu tình có quy mô lớn ngày hôm qua trùng với dịp kỷ niệm 57 năm ngày Alegri được độc lập. Đây cũng là dịp người biểu tình bác bỏ đề xuất của tổng thống tạm quyền Abdelkader Bensalah về việc thành lập một cơ chế đối thoại, theo đó không có sự can dự của quân đội và nhà nước để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 04/07 vừa qua.