(Reuters) – Quốc Khánh Mỹ sẽ có diễu binh. Chiến xa đã được nhìn thấy trên một đoàn tàu ở thủ đô Washington ngày 03/07/2019, một hôm trước lễ Quốc Khánh 04/07 Mỹ. Đây là một buổi lễ làm nổi bật sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, nhưng đảng Dân Chủ cho là sẽ được tổng thống Donald Trump biến thành một cuộc vận động tái tranh cử. Các phóng viên nhiếp ảnh đã chụp được hình của xe tăng M1 Abrams và các loại xe thiết giáp khác được chở bằng tàu hỏa đến Washington, dấu hiệu cho thấy là hỏa lực quân sự của Mỹ sẽ được phô trương, trái ngược đáng kể với những dịp Quốc Khánh trước đây.

(Reuters) – Samsung bị kiện tại Pháp. Công ty con của tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung, Samsung Electronics France (SEF), gần đây vừa bị truy tố tại Paris về tội có hành vi thương mại lừa đảo. Tổ chức phi chính phủ Sherpa ngày 03/07/2019 cho biết là đã đệ đơn khiếu nại dân sự vào ngày 25/06/2018 tại tòa án Paris chống lại SEF và công ty mẹ tại Hàn Quốc. Nội dung kiện là « sai lệch không thể chấp nhận » giữa các cam kết đạo đức mà Samsung nêu bật, với các vụ vi phạm đã bị các tổ chức bảo vệ người lao động tố cáo, vi phạm được thấy tại các nhà máy của Samsung tại Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc.

(AFP) – Hơn 6 triệu khán giả xem trận bán kết bóng đá nữ Mỹ-Anh. Cho dù đội tuyển chủ nhà bị loại, khán giả Pháp vẫn khá hào hứng với diễn biến tiếp theo của giải vô địch bóng đá nữ 2019. Trận bán kết Mỹ-Anh hôm qua, 02/07/2019, thu hút hơn 6 triệu khán giả trên hai kênh TF1 và Canal +. Trận bán kết thứ hai Hà Lan – Thụy Điển hôm nay và trận chung kết Chủ Nhật, 07/07, giữa tuyển Mỹ và đội thắng trong trận hôm nay, cũng sẽ được phát trên kênh TF1 và Canal+.

(AFP) – Tháng 6/2019 là tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử. Tháng Sáu vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử khí hậu thế giới, kể từ khi có đo lường khí tượng. Theo các số liệu của Copernicus, nhiệt độ tháng Sáu này cao hơn 0,1°C so với kỷ lục của tháng 6/2016. Riêng tại châu Âu, nhiệt độ cao hơn 2°C so với mức trung bình. Dựa trên các dữ liệu lịch sử, Copernicus ước tính nhiệt độ trung bình vào tháng Sáu của châu Âu cao hơn 3°C so với giai đoạn 1850-1900.