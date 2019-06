Selfie gây tử vong nhiều hơn cá mập

Đó là thống kê được đăng trên ấn bản Ấn Độ của một tạp chí y khoa, Journal of Family Medecine and Primary Care. Trong cùng khoảng thời gian đó, số nạn nhân chết do bị cá mập cắn chỉ là 50 người.

Tuy đa số những người chụp selfie là phụ nữ, nhưng ba phần tư các tai nạn chết người là xảy ra cho nam giới, thanh niên, những người thích mạo hiểm: chết đuối, tai nạn giao thông, ngã từ trên cao, hỏa hoạn và tai nạn do súng.

Nắm kỷ lục thế giới hiện nay, với hơn phân nửa trường hợp tử vong do selfie (159 người) là Ấn Độ, quốc gia có đến 800 triệu điện thoại di động, tiếp đến là Nga, Hoa Kỳ và Pakistan. Riêng Hoa Kỳ là quốc gia có số ca tử vong do dùng súng khi selfie nhiều nhất (14 vụ).

Đến mức mà Ấn Độ phải lập ra những “khu vực cấm selfie”, chỉ riêng thành phố Bambay đã có 16 khu vực như vậy. Còn tại Nga, cảnh sát đã phát hành một cuốn sách hướng dẫn “selfie an toàn”, vì có nhiều người muốn chụp selfie cho thật độc đáo đã bị ngã từ những cây cầu hoặc từ các cao ốc.

Tại các vùng núi của Croatia, các nhân viên cứu hộ cảnh báo du khách là không nên chụp những selfie “ngu xuẩn và nguy hiểm”, sau vụ một du khách Canada bị ngã từ độ cao 75 mét ở khu vực gần các hồ ở vùng Plitvice, rất may là không thiệt mạng.

Không gây tử vong, nhưng nhiều hình chụp selfie đã gây sốc vì sự vô cảm của người chụp, chẳng hạn như những selfie chụp với nạn nhân tai nạn xe cộ, tại nhiều nước từ Brazil, Việt Nam cho đến Đức.