(Reuters) - Hồng Kông: Biểu tình kêu gọi lãnh đạo G20 giúp đỡ. Cả ngàn người vào hôm nay, 26/06/2019 đã tiến đến các lãnh sự quán đại diện các nước G20 ở Hồng Kông, kêu gọi ủng hộ việc bãi bỏ luật dẫn độ trong cuộc họp thượng đỉnh cuối tuần này. Trong khi đó, phe đối lập đã đưa kiến nghị bất tín nhiệm chính quyền. Văn kiện đưa ra bỏ phiếu tối nay. Tuy nhiên lãnh đạo Hồng Kông nắm đa số vững chắc ở Nghị Viện, nên văn kiện khó được thông qua.

(AFP) - Tranh cử tổng thống Mỹ : Tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên đảng Dân Chủ. Tối hôm nay, 25/06/2019, sẽ diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng cử viên đảng Dân Chủ, nhằm chọn ra ứng cử viên chính thức của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, đối mặt với đương kim tổng thống Donald Trump. Mười ứng cử viên khác sẽ tranh luận vào tối mai. Theo các thăm dò dư luận, ứng cử viên hiện được cử tri ủng hộ nhiều nhất là ông Joe Biden, 76 tuổi, cựu phó tổng thống dưới thời Obama. Tiếp theo là ứng cử viên kỳ cựu Bernie Sanders, 77 tuổi, đại biểu của cánh tả trong đảng Dân Chủ, và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, 70 tuổi.

(AFP) - Robot có thể thay thế 20 triệu việc làm trên thế giới từ đây đến 2030. Có 20 triệu công việc làm công nghiệp trên thế giới sẽ được robot đảm nhiệm, theo đánh giá của cơ quan phân tích và tham vấn Anh, Oxford Economics, nhất là trong lãnh vực không đòi hỏi chuyên môn cao. Đến nay thì robot đã thay thế hàng triệu người trong công nghiệp, và ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong lãnh vực dịch vụ, nhờ các tiến bộ của thông minh nhân tạo.

(AFP) - Tòa án Tối Cao Brazil bác đơn xin trả tự do của cựu tổng thống Lula da Silva. Hai đơn xin trả tự do cho cựu tổng thống Lula bị giam từ hơn một năm qua về tội tham nhũng đã bị bác vào hôm qua, 25/06/2019. Ông Lula bị kết án 8 năm và 10 tháng tù vào năm ngoái. Luật sư của ông Lula đã đưa đơn yêu cầu trả tự do vì cho là thẩm phán chống tham nhũng Sergio Moro, người kết án ông Lula, đã "thiên vị", và đã trở thành bộ trưởng trong chính quyền cánh hữu của đương kim tổng thống Bolsonaro

(AFP) - Nữ thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Đan Mạch. Hôm nay, 26/06/2019, bà Mette Frederiksen, thuộc đảng Xã hội - Dân chủ, đã được chỉ định làm thủ tướng Đan Mạch, sau khi ba đảng cánh tả đạt được thỏa thuận về chương trình hành động, ba tuần sau cuộc bầu cử Quốc Hội 05/06. Bà Frederiksen, 41 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Âu này.

(AFP) - Cúp thế giới bóng đá nữ 2019 : Ý, Hà Lan lọt vào tứ kết. Hôm qua, 25/0/2019, đội tuyển bóng đá nữ của Ý đã hạ đội tuyển Trung Quốc với tỉ số 2-0 trong vòng 1/8, còn đội Hà Lan thì đã loại đội Nhật Bản với tỉ số 2-1. Như vậy, là Ý và Hà Lan sẽ tranh tứ kết ngày 29/06, cùng ngày với trận Đức-Thụy Điển. Ngày mai sẽ diễn ra trận tứ kết đầu tiên giữa Na Uy và Anh, tiếp đến là trận được nhiều người chờ đợi nhất: cuộc đụng độ giữa đội chủ nhà Pháp với đội đương kim vô địch thế giới Mỹ tối thứ Sáu 28/06. Thủ quân đội tuyển Pháp Amadine Henry biết rất rõ đối thủ, vì cô đã từng thi đấu trong 1 năm rưỡi tại Portland, Hoa Kỳ.

(AFP) – Sản lượng kỷ lục Cocaine : gần 2.000 tấn năm 2017. Trong lúc sản xuất thuốc phiện có xu hướng sụt giảm, theo cơ quan chống ma túy của Liên Hiệp Quốc, lượng ma túy cocaine lại gia tăng : 1.976 tấn, tăng 25% so với năm trước 2016. Sản lượng tăng vọt do nhu cầu từ Bắc Mỹ và châu Âu. Colombia là nơi chủ yếu đáp ứng nhu cầu này, với khoảng 70% sản lượng thế giới.