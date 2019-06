Cuộc họp ba bên: Mỹ, Nga và Israel bất đồng về Iran

Iran là chủ đề chính trong cuộc họp 3 bên chưa từng có giữa các cố vấn an ninh Mỹ - John Bolton, Nga - Nikolaï Patrouchev và Israel - Meir Ben Shabbat, vào hôm qua 25/06/2019 tại Jerusalem, để bàn về tình hình Trung Cận Đông. Đánh giá của ba bên về Iran rất khác nhau.

Thông tín viên RFI tại Jerusalem, Guilhem Delteil, tường thuật :

Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã nói đến một ngày lịch sử. Đây là lần đầu tiên mà cố vấn an ninh ba quốc gia Mỹ, Nga, Israel ngồi lại với nhau, và thủ tướng Israel nhìn thấy có những khả năng hợp tác.

Ông nói : Cuộc họp này là một cơ may thật sự để cải thiện sự ổn định trong khu vực, đặc biệt là tình hình ở Syria. Israel đã hành động hàng trăm lần để ngăn chặn việc Iran đóng quân ở Syria.

Nếu chính quyền Mỹ cũng xem Iran như là nguồn gây mất an ninh, thì đối với Hoa Kỳ, nước Cộng Hòa Hồi giáo phải bị đẩy lui không chỉ tại Syria. Ông John Bolton, cố vấn an ninh của Donald Trump khẳng định : Trong toàn bộ vùng Trung Đông, chúng tôi thấy rằng Iran là nguồn can thiệp và tấn công. Nước này ủng hộ nhóm khủng bố Hezbollah ở Liban, giúp đỡ chế độ Assad ở Syria, trang bị cho các dân quân hệ phái Shia ở Irak và đe dọa việc chuyển giao dầu hỏa trong khắp vùng.

Nhưng đối với Nga thì khác. Cố vấn an ninh Nga đã lên tiếng bảo vệ sự hiện diện của Iran tại Syria và còn bảo đảm là máy bay không người lái của Mỹ bị Iran bắn hạ vào tuần qua, đúng là ở trong không phận Iran.