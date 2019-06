(Reuters) - Đấu khẩu NATO-Nga về tên lửa tầm trung loại mới. Ngày 26/06/2019 các bộ trưởng Quốc Phòng của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương có cuộc họp về tên lửa tầm trung loại mới của Nga, bị xem là vi phạm hiệp định vũ khí hạt nhân tầm trung FNI. NATO kêu gọi Matxcơva hủy bỏ tên lửa Novator 9M729 (SSC-8) từ nay cho đến tháng 8. Ngày hôm qua, Matxcơva, qua tuyên bố của thứ trưởng Quốc Phòng Serguei Riabkov, cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng « nghiêm trọng » như vụ Cuba vào năm 1962, nếu NATO đưa tên lửa tầm trung trở lại châu Âu như thời chiến tranh lạnh.

(AFP) -Drone lại làm rối loạn hàng không Singapore.Vận chuyển hàng không tại sân bay Singapore tối qua 24/06/2019 đã bị rối loạn vì các vật thể bay không người lái (drone). Khoảng 18 chuyến bay đã bị trễ, và 7 chuyến bị chuyển sang sân bay khác. Đây là lần thứ hai. Tuần trước phi trường Changi cũng đã phải đóng một phi đạo vì phát hiện drone. Các vật thể không người lái này là nỗi lo của hàng không thế giới. Tháng 12/2018, sân bay Gatwick của Anh bị tê liệt 36 tiếng đồng hồ, gây trở ngại cho hàng chục ngàn hành khách trong dịp lễ Nöel.

(AFP) - Pháp bị thất thu mật ong do biến đổi khí hậu. Các nhà sản xuất mật ong Pháp hôm nay 25/06/2019 dự báo sản lượng năm nay là « thảm họa » do các điều kiện khí hậu bất thường những tuần lễ vừa qua. Đàn ong không mang được gì về tổ, người nuôi phải cho chúng ăn si-rô để tránh cho ong bị chết đói. Mật ong Pháp nổi tiếng là tốt, trong một phần tư thế kỷ qua đã bị giảm hơn phân nửa, nay chỉ còn khoảng 16.000 tấn/năm.

(AFP) -Bị khởi tố vì đánh cắp tượng Marilyn Monroe ở Hollywood. Austin Clay, 25 tuổi, hôm 24/06/2019 đã bị khởi tố vì lấy trộm một bức tượng của cố diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe tại Hollywood. Thanh niên này bị bắt nhờ nhận diện qua camera giám sát, đã từng có tiền án phá hoại ngôi sao trên đại lộ danh vọng của tổng thống Donald Trump năm 2018, có nguy cơ lãnh án đến 3 năm tù.

(AFP) - Donald Trump được Kim Jong Un chúc mừng sinh nhật. Hôm qua, 24/06/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã chúc mừng sinh nhật ông trong bức thư mà ông nhận được trong tháng này. Theo hãng tin AFP, tổng thống Mỹ đã tiết lộ như trên tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng khi các phóng viên hỏi ông về nội dung bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông Trump vừa ăn mừng sinh nhật 74 tuổi hôm 14/06 vừa qua.

(AFP) - Bị tố cưỡng hiếp nhà báo, Trump phản bác. Bị một nữ phóng viên tố cáo đã bị ông cưỡng hiếp tại New York vào thập niên 1990, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bác bỏ lời tố cáo này. Trả lời phỏng vấn trang mạng The Hill của Mỹ, ông nói : « Thứ nhất, bà ấy không phải là loại phụ nữ tôi thích và thứ hai, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Đã không bao giờ xảy ra, OK ? ». Năm nay 75 tuổi, E.Jean Caroll, người viết xã luận nổi tiếng của ấn bản Mỹ của tạp chí Elle, trả lời phỏng vấn tạp chí « New York » vào tuần trước đã tố cáo bị nhà tỷ phú hãm hiếp trong một cabin thử quần áo vào năm 1995 hoặc 1996.

(AFP) - Miến Điện : Kêu gọi phi hình sự hóa đồng tính. Hôm nay, 25/06/2019, tại Miến Điện, cộng đồng những người đồng tính, chuyển giới và song tính LGBT đã kêu gọi chính quyền đừng xem đồng tính là một tội nữa và phải gia tăng chống những hành vi sách nhiễu giới đồng tính, sau vụ một thanh niên đồng tính tự sát. Trước khi tự kết liễu cuộc đời, trên trang Facebook, nạn nhân, làm việc trong một trường đại học, đã kể những đau khổ mà anh phải gánh chịu do bị các đồng nghiệp truy bức.