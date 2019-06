(AFP) – Tầu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Canada ngày 20/06/2019 cho biết tầu chiến NCSM Regina và tầu tiếp liệu Asterix sau khi ghé cảng Cam Ranh đã mượn đường eo biển Đài Loan để đi về hướng biển Đông Bắc Á. Đây là lần đầu tiên Canada cho tầu chiến đi qua khu eo biển này kể từ khi xảy ra căng thẳng ngoại giao giữa Ottowa và Bắc Kinh. Bộ Quốc Phòng Canada khẳng định hoạt động diễn ra trong khuôn khổ « tự do lưu thông hàng hải ». Vụ việc cũng được bộ Quốc Phòng Đài Loan cùng ngày xác nhận.

(RFI) – Anh Quốc : Boris Johnson hay Jeremy Hunt ? Ai sẽ thay thế thủ tướng May ? Cuộc đua giành chức thủ tướng nước Anh sắp bước vào giai đoạn cuối. Sau cuộc bỏ phiếu hôm qua, 20/06/2019, hai gương mặt có thể thay thế bà Theresa May đảm nhiệm chức chủ tịch đảng Bảo Thủ đã được khẳng định. Từ đây đến cuối tháng Bảy, các cử tri đảng Bảo thủ phải chọn giữa Boris Johnson và Jeremy Hunt, sau khoảng 12 cuộc tranh luận. Dù bị ông Johnson bỏ xa nhiều điểm, ngoại trưởng Hunt vẫn hy vọng vào bảng thành tích bộ trưởng tốt hơn nhiều so với đối thủ, đồng thời khẳng định sẵn sàng đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà không cần thỏa thuận vào ngày 31/10/2019.

(AFP) – Anh và Mỹ chặn thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Tòa phúc thẩm Luân Đôn ngày 20/06/2019 cho rằng chính phủ Anh nên xét lại các hợp đồng bán vũ khí mới cho Ả Rập Xê Út bị nghi ngờ được sử dụng tại cuộc chiến Yemen. Quyết định này của tòa án Luân Đôn còn là kết quả của một quá trình tranh đấu từ 4 năm qua của các tổ chức bảo vệ nhân quyền vẫn chỉ trích chính phủ Anh cung cấp vũ khí cho một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành một cuộc chiến đẫm máu tại Yemen. Cùng ngày, Hạ Viện Mỹ, với 53 phiếu thuận so với 45 phiếu chống, cũng đã thông qua việc chặn một hợp đồng vũ khí quan trọng với Ả Rập Xê Út.

(AFP) – Algeri : Người dân tiếp tục biểu tình, nhiều người bị bắt. Khoảng 20 người, đa số là thanh niên, đã bị cảnh sát chặn bắt tại nhiều ngả đường đổ về điểm hẹn. Nhiều người chứng kiến cho biết các vụ bắt giữ đã diễn ra ngay từ 6 giờ sáng. Từ nhiều thứ sáu qua, cảnh sát tiến hành các vụ bắt bớ buổi sáng rồi thả những người biểu tình vào cuối ngày tại một nơi cách trung tâm thủ đô nhiều cây số.

(AFP) - Venezuela : Đối lập không tin chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền giúp giải quyết khủng hoảng. Ngày 21/06/2019, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kết thúc chuyến đi thị sát ba ngày tại Venezuela. Ngoài các cuộc gặp với nhiều tổ chức phi chính phủ, bà Michelle Bachelet còn có cuộc trao đổi với tổng thống Nicolas Maduro và lãnh đạo đối lập Juan Guaido, chủ tịch Quốc hội.Tuy nhiên, phe đối lập nghi là chính phủ làm mọi cách để che giấu sự thật về cuộc khủng hoảng với bà Michelle Bachelet. Do vậy, họ đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn tại Caracas sáng nay để cho bà thấy quy mô của thiệt hại.

( AFP )-Gruzia : Làn sóng chống Nga đột ngột bùng phát. Hôm nay, 21/06/2019, chủ tịch Quốc Hội Gruzia Irakli Kobakhidze từ chức một ngày sau vụ 10.000 dân xung đột với cảnh sát, phản đối sự hiện diện của một dân biểu Nga trong nghị trường. Đối lập Gruzia kêu gọi « biểu tình thường trực » kể từ hôm nay để đòi bộ trưởng nội vụ từ chức và bầu lại Quốc Hội trước thời hạn. Người dân Gruzia biểu tình với biểu ngữ tố cáo Nga chiếm đóng hai vùng tự trị của Gruzia từ năm 2008. Phát ngôn viên điện Kremlin gọi đây « những hành động khiêu khích bài Nga » ở Gruzia.

(RFI) – Pháp : Đêm lễ hội âm nhạc lần thứ 37, Paris vẫn là điểm hẹn lớn. Theo thông lệ, cứ vào ngày 21/06, ngày dài nhất trong năm, nước Pháp lại tưng bừng trong không khí lễ hội âm nhạc, một sáng kiến do cựu bộ trưởng Văn hóa Jack Lang đưa ra vào năm 1982. Trên toàn quốc, tùy theo địa phương, lễ hội âm nhạc có quy mô tổ chức khác nhau. Paris vẫn là điểm hẹn lớn. Ngoài những tụ điểm văn hóa, người xem năm nay có thể đến thưởng thức âm nhạc tại trụ sở của nhiều bộ chính phủ. Đặc biệt, lần thứ hai, điện Elysée sẽ mở cửa cho công chúng với một chương trình toàn là nữ giới.