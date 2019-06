Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án báo New York Times « bội phản »

New York Times vừa bị tổng thống Donald Trump lên án là « hèn hạ, không nghĩ đến hậu quả ». Trích dẫn các nguồn tin cao cấp, nhật báo khắc tinh của chủ nhân Nhà Trắng, tiết lộ Washington gia tăng chiến dịch tấn công mạng vào nước Nga.

Từ Washington, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

« Cũng như thông lệ, qua mạng xã hội Twitter, tổng thống Donald Trump tấn công New York Times như sau : Các cơ quan truyền thông bê bối sẵn sàng nói bất cứ chuyện gì mà không cần nghĩ đến hậu quả. Đúng là bọn hèn.

Đòn tấn công mới này diễn ra sau khi New York Times công bố một kết quả điều tra về cuộc chiến tranh mạng giữa Nga và Mỹ. Theo tiết lộ của một số viên chức cao cấp, Washington dường như đã gia tăng các chiến dịch tin học xâm nhập vào hệ thống tải điện của Nga. Nếu cần, Mỹ có thể làm cho nước Nga chìm trong bóng tối một cách dễ dàng.

Cũng theo nhật báo Mỹ, Donald Trump không được thông báo về chi tiết của các chiến dịch tối mật này vì người ta sợ « phản ứng » của ông hoặc là sợ ông « nói với các nhà lãnh đạo nước ngoài ». Theo dẫn chứng của New York Times, chuyện này đã một lần xảy ra vào năm 2017 : Khi chuyện trò với ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov, tổng thống Donald Trump đã đề cập đến một cuộc hành quân bí mật ở Syria.

Trên Twitter, tổng thống Donald Trump không ngần ngại cáo buộc New York Times có hành động giống như là một sự phản bội và một lần nữa lên án nhật báo thiên tả là kẻ thù của nhân dân.

New York Times phản ứng tức khắc, khẳng định đã nhờ các viên chức an ninh Mỹ kiểm soát lại bài báo trước khi đăng để tránh mọi rủi ro. Nhật báo này cũng than phiền là tổng thống có những lời lẽ nguy hiểm khi cáo buộc báo chí phản quốc ».

Chiến dịch tái tranh cử tổng thống

Ngày thứ Ba 18/06/2019, tại Orlando, bang Florida, tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử, dự trù có 100.000 người tham dự sự kiện. Theo AFP, Donald Trump đặc biệt tin tưởng vào hai lá chủ bài của ông là khả năng « đoàn kết cử tri Cộng Hoà và kích động tinh thần đám đông ».