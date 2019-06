(AFP) - Iran tăng tốc làm giàu uranium. Đây là kết luận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 10/06/2019. Ngoài ra, IAEA lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran, sau khi nước này tuyên bố trong tháng 5 sẽ không tôn trọng một số biện pháp hạn chế được quy định trong thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Iran và khối 5+1.

(RFI) - Pakistan : Cựu tổng thống Zardari (2008-2013) bị bắt vì tội tham nhũng. Ông Asif Ali Zardari bị bắt giam ngày 10/06/2019 tại Islamabad sau khi đơn xin tại ngoại bị bác. Ông bị cáo buộc biển thủ, rửa tiền bên ngoài lãnh thổ thông qua các công ty giả và nhiều tài khoản ngân hàng. Vụ tai tiếng được phát giác năm 2018, sau khi Tòa Án Tối Cao Pakistan công bố các vụ chuyển tiền với tổng trị giá lên đến 400 triệu đô la thông qua vài nghìn tài khoản giả, mượn danh thường dân.

(AFP) - 12 trẻ em, con của quân thánh chiến Pháp, được hồi hương ngày 10/06/2019. Trong số này có 10 em là trẻ mồ côi. Tất cả được tạm giữ trong hai trại di dân ở phía đông bắc Syria, do lực lượng Kurdistan quản lý và được trao lại cho một phái đoàn Pháp. Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết một số em « bị ốm và suy dinh dưỡng ».

(AFP) - New Zealand từ chối dẫn độ một công dân gốc Hàn Quốc, sang Trung Quốc. Tòa Thượng thẩm New Zealand ngày 11/06/2019 đã bác quyết định của chính phủ Wellington cho dẫn độ Kyung Kim, bị tình nghi giết một phụ nữ Trung Quốc năm 2009 ở Thượng Hải. Tư pháp New Zealand lo ngại nghi phạm có thể bị tra tấn tại Trung Quốc. Quyết định được đưa ra vào lúc dự luật dẫn độ từ Hồng Kông sang Hoa lục bị đông đảo người dân đặc khu hành chính phản đối.

(RFI) - Nicaragua : 50 tù nhân chính trị được trả tự do ngày 10/06/2019. Những người này đều tham gia các cuộc biểu tình chống chế độ tổng thống Daniel Ortega, trong số đó có 2 nhà báo, một lãnh đạo sinh viên và một phụ nữ. Trước khi trả tự do cho 50 người trên, chính quyền khẳng định vẫn còn 142 tù nhân sẽ được ân xá, trong khi đối lập ước tính có ít nhất 221 tù nhân chính trị vẫn bị giam trong nhà tù của chế độ Daniel Ortega.

(AFP) - Amazon vượt qua Google và Apple trở thành thương hiệu mạnh nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng được văn phòng Kantar công bố ngày 11/06/2019, tập đoàn Amazon đã tăng được giá trị của thương hiệu thông qua « những giao dịch mua lại thông minh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời và khả năng vượt qua các đối thủ nhờ hệ thống sinh thái phong phú về sản phẩm và dịch vụ ». Apple và Google lần lượt đứng thứ hai và thứ ba bảng xếp hạng. Đứng thứ 9 là tập đoàn thức ăn nhanh McDonald.

(SCMP) - Mỹ công bố ảnh một viên tướng Đài Loan tại một cuộc hội thảo khu vực. Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương đã công bố một số ảnh cho thấy hoạt động của thiếu tướng Đài Loan Lưu Nhĩ Vinh (Liu Erh Jung) tại cuộc hội thảo thường niên Pacific Amphibious Leaders Symposium PALS 19 (03-06/06/2019) tại Hawaii, tập hợp giới lãnh đạo quân sự của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trên các bức ảnh, người ta còn thấy cờ mang biểu tượng Đài Loan. Động thái chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh phẫn nộ đã nối tiếp theo một động thái khác là ghi tên Đài Loan trong danh sách các quốc gia được nêu lên trong báo cáo của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, công bố ngày 01/06/2019.

(Reuters) - Doanh nhân Trung Quốc xây dựng một tổ hợp nhà máy ngay ở vùng nông thôn Đức. Tổ hợp này nằm trong một doanh trại cũ của lính Mỹ tại Hoppstaedten-Weiersbach, một ngôi làng nhỏ ở miền tây nước Đức. Tổ hợp đã thu hút được hàng trăm công ty Trung Quốc. Trong số 3.500 cư dân của làng, khoảng 800 người hiện là người Trung Quốc. Mục tiêu của tổ hợp này là đưa sản phẩm Trung Quốc chinh phục thị trường châu Âu.