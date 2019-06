(Yonhap) – Seoul thúc đẩy giải tỏa bế tắc Mỹ - Triều nhưng bi quan. Theo tuyên bố của bộ trưởng Hàn Quốc Kim Yeon Chul vào hôm nay 09/06/2019, đã đến lúc phải nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba, sau thất bại tại Hà Nội hồi cuối tháng Hai. Đó là lý do mà tổng thống Hàn Quốc, vào giữa tháng Tư đề nghị với lãnh đạo Bắc Triều Tiên gặp nhau một lần nữa, lần thứ tư. Moon Jae In hy vọng sẽ thuyết phục được Kim Jong Un và Donald Trump nối lại đối thoại. Được hỏi liệu có cơ may lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhận lời gặp tổng thống Hàn Quốc hay không, bộ trưởng bộ Thống Nhất Hàn Quốc tỏ ra thận trọng.

(AFP) – Venezuela đóng cửa ba toà lãnh sự tại Canada. Lên án chính quyền Canada có thái độ « thù nghịch », Venezuela thông báo sẽ đóng cửa các toà lãnh sự ở Vancover, Toronto và Montreal để trả đũa. Thông cáo bộ Ngoại Giao Venezuela hôm nay 09/06/2019 cho là quyết định của Canada tạm đóng cửa sứ quán tại Caracas là một hành động chính trị chứ không phải vì lý do hành chính. Cách nay một tuần, Ottawa thông báo tạm đóng cửa sứ quán ở Venezuela vì chính quyền Maduro từ chối nhận ủy nhiệm thư của các nhà ngoại giao Canada có lập trường chỉ trích chính phủ Venezuela. Trong khi đó, hôm qua, gần 20 ngàn dân Venezuela, nhân cơ hội tổng thống Maduro cho phép mở lại một số cầu biên giới với Colombia, đã ồ ạt sang nước láng giềng mua thuốc men và thực phẩm.

(AFP) – Kazakhstan : Hàng trăm nhà đối lập bị bắt trong ngày bầu tổng thống. Với diện tích 2,7 triệu km2 và 18 triệu dân, hôm nay là ngày đất nước trung Á Cộng Hoà Kazakhstan bầu lại tổng thống sau 30 năm Noursultan Nazerbaiev cầm quyền liên tục. Tuy nhiên, sự kiện nổi bật trong ngày bầu cử là hàng trăm nhà đối lập xuống đường phản đối bầu cử dàn dựng đã bị cảnh sát bắt giam. Kassym-Jomart Tokaïev, một người trung thành với nhà độc tài Kazakhstan chắc chắn đắc cử.

(AFP) – Pháp : Phong trào Áo Vàng vẫn suy yếu trong ngày biểu tình thứ Bảy tuần thứ 30. Theo bộ Nội Vụ, chỉ có 10.300 người tham gia trên khắp cả nước, còn theo Áo Vàng, con số này là gần 20.000 người. Tuy nhiên, tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp, nhiều vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra khiến 10 người bị thương. Lực lượng an ninh đã phải dùng rất nhiều lựu đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

(AFP) – Tranh vé Cúp Bóng Đá Châu Âu 2020, Pháp thua Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trận thứ ba tại bảng A tranh vé tham gia Giải Vô Địch Châu Âu năm tới, đội bóng Pháp, đương kim vô địch thế giới, đã bị thua 2-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ được 9 điểm, lên đứng đầu bảng, còn Pháp tạm rơi xuống hạng nhì với 6 điểm.

(AFP) – Quần Vợt Roland Garros chung kết. Chiếc cúp vô địch nữ vận động viên quần vợt Roland Garros 2019, một trong bốn giải lớn nhất thế giới hàng năm, thuộc về Úc. Trong trận chung kết hôm thứ Bảy, Ashleigh Barty, đánh bại đối thủ Séc Marketa Vondrousova với tỷ số 6-1, 6-3. Đây là chiếc cúp Grand Chelem đầu tiên của cây vợt nữ người Úc, 23 tuổi.

(AFP) – Lễ hội tàu thuyền Armada de la Liberté diễn ra tại Rouen, Pháp trong vòng 10 ngày, đến ngày 16/06/2019. Đây là sự kiện lớn trong giới hàng hải, được tổ chức 4 năm một lần, kể từ năm 1989. Armada de la Liberté năm nay kỷ niệm 30 tuổi. Đến với lễ hội, công chúng có thể ngắm nhìn những chiếc thuyền buồm, thương thuyền và cả tàu quân sự đẹp nhất và hiện đại nhất thế giới.