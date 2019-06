Anh Quốc : Thủ tướng cũ hay mới, Brexit vẫn bế tắc

Kể từ ngày 07/06/2019, Theresa May rời ghế chủ tịch đảng Bảo Thủ Anh, mở đường cho cuộc chạy đua tìm một người lãnh đạo mới với trọng trách đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Do đấu đá nội bộ trong suốt ba năm qua, bà May đã thất bại trong hồ sơ Brexit và phải tuyên bố bỏ cuộc. Nhưng dù ai lên thay thì các chướng ngại nội tại cũng không thay đổi.