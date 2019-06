(Reuters) – Việt Nam : Thêm một nhà hoạt động lãnh án tù. Hôm nay, 06/06/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam vì những bài viết của ông trên mạng xã hội Facebook bị xem là có nội dung « tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tổ chức biểu tình, chống phá chế độ ». Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị đưa ra xử với tội danh « Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền, thông tin tài liệu chống phá Nhà nước ». Ngày 04/06 vừa qua, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã ra thông cáo yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Ngọc Ánh và hủy bỏ các cáo buộc đối với ông.

(AFP) – Bắc Kinh cấp giấy phép thương mại mạng 5G. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm nay, 06/06/19, tuyên bố cấp giấy phép cho 4 công ty viễn thông cung cấp dịch vụ mạng 5G. Danh sách các công ty bao gồm China Telecom, China Mobile, China Unicom, và China Broadcasting Network Corporation.

(AFP) – Thủ tướng Nhật sẽ thăm Iran. Theo lời các quan chức chính phủ Nhật hôm nay, 06/06/2019, thủ tướng Shinzo Abe dự trù đi thăm Iran vào tuần tới, vào lúc Tokyo hy vọng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Teheran với Hoa Kỳ. Theo hãng tin Kyodo, đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật tại Iran. Vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với Iran, nhân chuyến thăm Nhật vào cuối tháng 5, chính tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Tokyo đứng làm trung gian, vì thủ tướng Abe có những mối quan hệ rất chặt chẽ với các lãnh đạo chế độ Teheran.

(AFP) – Đan Mạch : Đảng Dân chủ-Xã hội thắng cử. Hôm qua, 05/06/2019, đảng Dân chủ - Xã hội đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc Hội với gần 26% số phiếu. Liên minh giữa đảng này với các đảng cánh tả khác sẽ nắm được đa số tuyệt đối 61 ghế trên 179 ghế của Quốc Hội mới, và như vậy sẽ thay thế đảng cánh hữu lên cầm quyền. Thủ tướng mãn nhiệm thuộc đảng Tự do hôm nay sẽ đệ đơn từ chức của toàn bộ chính phủ.

(AFP) – Châu Âu : Nạn làm hàng giả gây thiệt hại hàng chục tỷ đôla. Theo một báo cáo của Cơ quan sở hữu trí tuệ của Liên Hiệp Châu Âu (EUIPO) được công bố hôm nay, 06/06/2019, nạn làm hàng giả gây thiệt hại hàng năm 60 tỷ đô la cho 11 lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế châu Âu. Báo cáo này được công bố nhân Ngày thế giới chống hàng giả.

(Reuters) – Dự án sáp nhập tập đoàn xe hơi Pháp Renault và tập đoàn xe hơi Ý Fiat Chrysler thất bại. Tập đoàn xe hơi Fiat Chrysler hôm nay, 06/06/19, tuyên bố hủy bỏ đề nghị sáp nhập với hãng xe hơi Pháp Renault. Hãng xe Ý đổ lỗi lên chính quyền Pháp, đưa ra quyết định rút lui sau khi chính phủ Pháp yêu cầu trì hoãn sáp nhập nhằm cố gắng giành sự đồng thuận từ tập đoàn Nissan, đối tác Nhật của Renault.

(AFP) – Sudan: Bị đàn áp, số người biểu tình thiệt mạng lên tới 108. Theo thống kê của nhóm các bác sĩ thân cận với người biểu tình, số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu ngày 04/06, lên tới 108 người, và hơn 500 người bị thương. Lãnh đạo biểu tình kêu gọi chuyển tiếp dân chủ tại Sudan từ chối đề nghị đàm phán của chính quyền quân sự.

(AFP) – Tổ chức Freedom House báo động "tự do báo chí bị tụt lùi ngay cả tại một số quốc gia dân chủ". Trong báo cáo được công bố hôm 05/06/2019, tổ chức của Mỹ bảo vệ các quyền tự do báo chí nêu đích danh một số các quốc gia phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ và nhiều nước tại châu Âu, nơi quyền tự do báo chí đang bị thu hẹp lại. Tại Mỹ, Donald Trump liên tục tấn công báo giới. Còn tại châu Âu, Hungary trong tầm ngắm của Freedom House. Báo cáo của Freedom House mạnh mẽ lên án Nga và Trung Quốc đàn áp báo chí.

(France Inter) – Sách về cuộc đời nhà tạo mẫu Pháp Karl Lagerfeld. Hai tuần trước ngày Paris tổ chức một buổi lễ tưởng niệm nhà tạo mẫu Pháp, Karl Lagerfeld, nhà báo Raphaelle Bacqué cho ra mắt cuốn "Kaiser Karl-hoàng đế Karl" nhà xuất bản Albin Michel. Trong tác phẩm này tác giả xoáy vào những "mảng tối trong cuộc đời của vị hoàng đế từng ngự trị trong thế giới thời trang". Lagerfeld từng chối bỏ nguồn gốc Đức và quá khứ của thân phụ ông từng đứng về phía Đức Quốc Xã. Karl Lagerfeld là một người ham muốn quyền lực và từng dụ dỗ, thao túng những nhân vật đầy thế lực trong ngành thời trang như thế nào để trụ vững trong hơn 50 năm trong ngành thời trang hạng sang.