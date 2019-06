(SCMP) - Hoa Kỳ bán 34 máy bay không người lái cho 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lầu Năm Góc vào thứ Sáu, 31/05/19, tuyên bố sẽ bán 34 máy bay không người lái tên ScanEagle, tổng giá trị 47 triệu đôla, cho 4 quốc gia quanh khu vực Biển Đông, bao gồm Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Việt Nam đặt mua 6 chiếc.

(AFP) - Mỹ vẫn đón du học sinh Trung Quốc. Chính quyền Washington hôm nay, 04/06/19, nhấn mạnh rằng các công dân Trung Quốc sang Mỹ theo học một cách « hợp pháp » sẽ hoàn toàn được chào đón, nhưng cũng công nhận rằng việc làm hồ sơ nhập cảnh Mỹ đang gặp nhiều rào cản hơn trước, do phát hiện nhiều trường hợp tình báo nước ngoài giả danh học sinh trà trộn vào Hoa Kỳ. Từ tháng 1 tới tháng 3 vừa qua, 182 trên tổng số 1350 (tương đương 13,5%) học sinh Trung Quốc đăng ký du học Mỹ đã gặp trục trặc về thủ tục visa.

(AFP) - Pháp thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của công ty kiểm toán Anh Ernst & Young (đọc tắt là EY) được công bố hôm nay, 04/06/19, số dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với vốn nước ngoài đã tăng vượt bậc tại Pháp trong năm 2018. Có 144 dự án vốn ngước ngoài lớn và 339 dự án sản xuất được ký kết trong năm, lần đầu vượt qua Anh và Đức. Sau khi báo cáo được công bố, thổng thống Emmanuel Macron lập tức đăng tải trên twitter : « Pháp là nền kinh tế đứng đầu về mở cửa cho các nhà đầu tư và nhân tài nước ngoài ».

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đề nghị Trung Quốc trả tự do các tù nhân vụ Thiên An Môn. Trong một thông cáo ra hôm nay, lãnh đạo Ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, bà Federica Mogherini kêu gọi Bắc Kinh « trả tự do ngay lập tức những nhà bảo vệ nhân quyền và các luật sư còn bị giam giữ vì sự kiện này ». Đại diện Ngoại Giao Liên Âu nhấn mạnh, 30 năm sau sự kiện Thiên An Môn, « chúng tôi tiếp tục quan sát thấy tại Trung Quốc tự do ngôn luận, hội họp và báo chí vẫn bị trấn áp. Cam kết về nhân quyền sẽ là trụ cột cơ bản cho quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa EU và Trung Quốc ».

(AFP) - Pháp xuất khẩu vũ khí tăng 30% trong năm 2018. Theo báo cáo của bộ Quân Lực Pháp trình Quốc Hội được công bố ngày hôm nay, 4/06/2019, xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2018 tăng 30% với doanh thu 9,1 tỷ euro. Khách hàng lớn nhất là Qatar, Bỉ và Ả Rập Xê Út. Trung Cận Đông vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của vũ khí Pháp, chiếm hơn 50% số đơn đặt hàng ( bao gồm các hợp đồng đã ký và đang thực hiện). Xuất khẩu vũ khí là một phần quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, chiếm 13% số việc làm của ngành công nghiệp, với 200 nghìn lao động. Xuất khẩu vũ khí của Pháp cũng chiếm 25% của cả Liên Hiệp Châu Âu.

(AFP) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte coi đồng tính là bệnh. Ông Duterte lại làm dậy sóng dư luận khi phát biểu hàm ý nói rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh mà bản thân ông đã phải tự chữa bằng « gái đẹp ».Tuần trước tại Tokyo, khi gặp gỡ với cộng đồng Philippines tại Nhật, ông Duterte đã chỉ trích một trong những người hay bài bác ông, thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, mà ông Duterte khẳng định là đồng tính.

( AFP ) - Dịch tả lợn châu Phi có thể tàn phá khắp châu Á trong nhiều năm : Từ tháng hai đến nay, Việt Nam tiêu hủy khoảng 2 triệu con heo, tức 6% tổng số trên toàn quốc. Tại Trung Quốc, tình trạng lây nhiễm còn nghiêm trọng hơn, theo báo cáo ngày 09/05 của Cơ quan lương nông Liên Hiệp Quốc FAO. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, dịch tả lợn từ châu Phi đã lây sang gần khắp châu Á : Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Mông Cổ, Cam Bốt. Theo chuyên gia Simon Quilty, vi khuẩn dịch heo lan nhanh như chớp bởi vì ở châu Á, heo là « xe vận tải » chở bệnh.

( AFP )- Sri-Lanka : Bộ trưởng từ chức hàng loạt : Sau loạt khủng bố tự sát hôm chủ nhật 21/04/2019, Sri lanka rơi vào khủng hoảng chính trị. Ngày 03/06/2019, một loạt 7 tỉnh trưởng và hai bộ trưởng theo đạo Hồi từ chức. Đây là hệ quả của sự kiện một nhà sư lãnh đạo Phật giáo và một số dân biểu thuộc phe tổng thống yêu cầu cách chức ba trong số các nhân vật này. Yêu sách này cũng được sự ủng hộ của chức sắc Công Giáo địa phương. Hàng ngàn người đã biểu tình hôm thứ hai theo lời kêu gọi của nhà sư Ratana trong lúc các dân biểu thân tổng thống tuyệt thực gây áp lực. Cộng đồng Hồi giáo Sri Lanka than phiền bị phân biệt đối xử, nhưng ra thông cáo ủng hộ chính phủ.